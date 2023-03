El español Fernando Alonso (Aston Martin), quien arrancará segundo en el Gran Premio de Arabia Saudita, declaró que ha sido un buen fin de semana hasta ahora, con una primera fila increíble y que es tentador soñar con la victoria, aunque en su opinión “Red Bull está en otra liga”.

“No quiero ser pesimista, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El objetivo no es luchar con ‘Checo’, pero la F1 no es una ciencia exacta, no es matemática pura. Nadie se hubiera imaginado que Max (Verstappen) iba a salir desde la decimoquinta plaza”, apuntó

“Ser competitivos aquí, en una pista completamente distinta a la de Bahréin, nos llena de alegría y nos quita un peso de encima”, explicó.

“Creo que no tenemos el ritmo que tiene Red Bull; ellos están en otra liga. Ferrari, Mercedes y Alpine están fuertes y nuestra carrera estará por detrás”, compartió el piloto dos veces campeón del mundo.

“No esperaba este resultado, porque al llegar la crono esperas que todo el mundo saque ese extra. Los Red Bull nos quedan muy lejos aún, están en otra liga, en ritmo de carrera puro. Incluso Max (Verstappen), saliendo desde el 15, creo que llegará al podio; o incluso luchará por la victoria”, opinó el piloto asturiano.

“Nuestra carrera está en el retrovisor, con los Ferrari, los Mercedes y los Alpine. Es tentador pensar en la victoria, pero sin un problema mecánico de los Red Bull no creo que sea factible”, añadió Alonso.