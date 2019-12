Finales adelantadas en la Champions League

El Real Madrid, 13 veces campeón de Europa, jugará en los Octavos de Final de la Champions League contra el Manchester City, según determinó el sorteo celebrado ayer en la sede de la UEFA de Nyon, que emparejó al vigente campeón Liverpool con el Atlético de Madrid.

Más suerte tuvieron Barcelona y Valencia, que jugarán ante clubes italianos. El equipo de Lionel Messi chocará contra un Napoli, del mexicano Hirving Lozano, en horas bajas, mientras que los valencianos se verán las caras contra el Atalanta, debutante en la competición y que logró el pase “in extremis” tras haber perdido los tres primeros partidos de la Fase de Grupos.

Además el Borussia Dortmund desafiará al PSG, el Chelsea jugará frente al Bayern Munich en una revancha de la Final de 2012, la Juventus de Cristiano Ronaldo se las verá con el Lyon de Francia y el subcampeón Tottenham jugará con un equipo que estará por primera vez en estas instancias, el RB Leipzig, líder de la Bundesliga.

Nada fácil para el campeón

Ida 18 de febrero / Vuelta 11 de marzo

Uno de los encuentros más atractivos de la ronda de Octavos de Final es el que sostendrá el actual monarca Liverpool ante los Colchoneros del Atlético de Madrid. Los Reds, que dirige Jurgen Klopp, se enfrentarán ante el conjunto de Diego Simeone, en una llave en la que se verán dos estilos de juego muy distintos. La verticalidad ofensiva de los ingleses con Mohamed Salah y Sadio Mané en su delantera y el orden defensivo de los españoles, donde milita el mediocampista mexicano Héctor Herrera. La Ida será en el Metropolitano y la Vuelta en Anfield.

En busca del golpe de autoridad

Ida 18 de febrero / Vuelta 11 de marzo

Otro de los duelos que llama la atención por el nivel que están acostumbrados a mostrar. El París Saint-Germain se verá de frente con el Borussia Dortmund, en una llave conformada por dos equipos que están urgidos de un triunfo que los lleve a lo más alto y borre las dudas que existen sobre su accionar en torneos continentales. El conjunto francés tiene en sus filas a un ataque de miedo conformado por Neymar, Edinson Cavani, Mauro Icardi y Kylian Mbappé, entre otros. Por su parte, los alemanes apuestan todo a su base juvenil que encabeza el inglés Jadon Sancho.

En busca del Caballo Negro

Ida 19 de febrero / Vuelta 12 de marzo

Una de las sorpresas que arrojó el sorteo de la Champions fue la serie que sostendrán dos equipos que no están acostumbrados a presentarse en este tipo de encuentros. El Atalanta de Italia hará su debut en esta clase de partidos para enfrentar al Valencia de España, equipo que logró su boleto en los últimos instantes y que desde hace un buen tiempo no brilla con luz propia en esta competición. La Ida de los Octavos se celebrará en el Estadio de San Siro en Milán (su estadio no cumple con la capacidad mínima), mientras que la Vuelta será en Mestalla.

“Mou” regresa a estas instancias

Ida 19 de febrero / Vuelta 12 de marzo

El polémico director técnico José Mourinho está de vuelta en la etapa de “todo o nada” de la Champions League, ahora con el subcampeón Tottenham, que buscará superar lo hecho en la pasada campaña.

Frente a los Spurs estará el RB Leipzig, equipo que busca afianzarse en la élite europea a costa de su poderío económico.

Con figuras de la talla de Harry Kane y Heu-ming Son, los londinenses llegan a Octavos de Final con la etiqueta de favoritos, aunque los germanos, encabezados por el artillero Timo Werner, no han sido una presa fácil en la actual edición.

Por la revancha o la hegemonía

Ida 25 de febrero / Vuelta 18 de marzo

En mayo de 2012 el Chelsea dio la campanada al ingresar al selecto grupo de campeones de la Champions League tras derrotar en su propio hogar al Bayern Munich. Ocho años después, bávaros e ingleses se volverán a ver las caras en una de las series de Octavos de Final más atractivas.

El conjunto alemán llega a estos partidos con marca perfecta, ya que en la Fase de Grupos ganó todos sus encuentros. El Chelsea, por su parte, ha mejorado con el paso de los partidos y no existe duda de que cuenta con el potencial suficiente para avanzar a Cuartos.

Prueba de fuego para el Napoli

Ida 25 de febrero / Vuelta 18 de marzo

El conjunto del Napoli, donde milita el mexicano Hirving “Chucky” Lozano, deberá realizar una eliminatoria casi perfecta si es que busca avanzar a la siguiente fase, pues la suerte lo ha enfrentado con el Barcelona, uno de los favoritos para coronarse.

Los dirigidos por Genaro Gattuso no han tenido la campaña que esperaban, y aunque en la Serie A no han podido figurar, en la Champions League han plantado cara a las adversidades. Enfrente tendrán a los blaugranas, que cuentan con un tridente letal conformado por Liones Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Agarrón de poder a poder

Ida 26 de febrero / Vuelta 17 de marzo

Probablemente el duelo más atractivo de los Octavos de Final. El Real Madrid, 13 veces campeón de la Champions League, busca sacarse la espina tras no haber podido conseguir el tetracampeonato. Aunque avanzaron a estas instancias en el segundo puesto de su sector, los Merengues están acostumbrados a jugar este tipo de encuentros. Frente a los españoles estará el Manchester City de Pep Guardiola, un viejo conocido del conjunto blanco. Ambos equipos basan su accionar gracias a la eficacia de su ofensiva, situación que vuelve imperdible esta llave.

“CR7” y la Juve quieren sobresalir

Ida 26 de febrero / Vuelta 17 de marzo

Por años, la directiva de la Juventus ha tenido sólo un objetivo en mente: volver a coronarse en la Champions League. Para que eso pueda ocurrir, el cuadro italiano ha sumado a un grupo de futbolistas sobresalientes como el portugués Cristiano Ronaldo, quien poco a poco se ha convertido en el líder del equipo. La Juve pasó la Fase de Grupos sin sobresaltos y ahora buscará su lugar en Cuartos ante el sorpresivo Lyon de Francia, que está de regreso en los Octavos de Final del mayor torneo de clubes de Europa luego de avanzar como en el segundo puesto de su grupo.