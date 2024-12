Este martes se disputará la final de la segunda edición de la NBA Cup en Las Vegas, un torneo con formato peculiar que se juega durante la temporada regular la mejor liga de basquetbol del mundo. Cuando los Bucks de Milwaukee aseguraron su lugar en el juego del campeonato de la NBA Cup, muchos de los jugadores más jóvenes celebraron en el vestuario.

Sí, tienen la oportunidad de ganar un trofeo. Eso es bueno. Pero también tendrán la oportunidad de obtener el mayor pago de sus carreras. El partido que enfrenta a los Milwaukee Bucks contra el Oklahoma City Thunder tiene un premio adicional de 308 mil 983 dólares para cada uno de los jugadores del equipo ganador.

Para las superestrellas de la liga, esa cantidad podría representar el pago de un juego, o quizás incluso de medio juego . Sin embargo, para gran parte de los jóvenes talentos, sigue siendo una suma colosal.

"Intento no pensar en el dinero", dijo la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, quien gana alrededor de 48.8 millones esta temporada. "No, no es cierto lo que estoy diciendo. Pienso en el dinero. Pero pienso en el dinero cuando hablamos de los chicos jóvenes ".

Con su salario actual de 578 mil 577 dólares al año, Ajay Mitchell, jugador del Thunder, estaría ganando mucho más que eso el martes, gane o pierda.

"Obviamente, hay mucho dinero en juego", dijo Mitchell. " Pero mi enfoque principal es solo ganar. Es emocionante saber que hay dinero en juego, pero el enfoque principal es simplemente ganar otro juego de baloncesto ".

La NBA Cup tiene un fondo de premios para incentivar a los jugadores. Los equipos que perdieron en las semifinales vieron a sus jugadores recaudar 102 mil 994 dólares cada uno; mientras que los equipos que fueron eliminados en los cuartos de final vieron a sus jugadores recaudar 51 mil 497 dólares cada uno.

"No todos reciben el mismo cheque en la NBA", dijo el alero de los Thunder, Jalen Williams, quien gana alrededor de 4.8 millones de dólares esta temporada. " Ese dinero es más importante para algunas personas que para otras, así que definitivamente jugamos por eso ".

Bobby Portis, quien ganará alrededor de 12.6 millones esta temporada, es consciente de cuán afortunado es.

" Le tomaría a los chicos de donde yo vengo, toda una vida ganar 500 mil ", dijo Portis. " Así que no tomo ninguna cantidad de dinero a la ligera ".

Con información de AP

MBV