Fidel Kuri se disculpa por el descenso del Veracruz

Fidel Kuri Grajales, propietario del equipo del Veracruz de la Liga MX, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter dirigido a los aficionados del club luego de que este quedara oficialmente descendido el pasado domingo, luego de caer 2-0 ante el León en la jornada 11 del Clausura 2019.

''Asumo con humildad la responsabilidad de que las consecuencias de mis errores, estrategias equivocadas y actitudes negativas, han llevado a los Tiburones Rojos a la situación de descenso, y por lo cual me disculpo y no me justifico'', indica en la misiva.

Sin embargo, aclara que aprovecharán el reglamento ''para continuar en la lucha dentro del máximo circuito'', pero antes harán una reestructura y planearán a detalles para ''regresarle a los aficionados a un equipo protagonista y digno de representar con orgullo a Veracruz''.

Una modificación al reglamento de la Liga MX que entró en vigor el año pasado permite a los equipos permanecer en la Primera División mediante el pago de una multa de 120 millones de pesos, que además les permitirá arrancar el inmediato año futbolístico con un cociente de cero.

