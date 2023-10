Fernando Quirarte, un sueño cumplido ser incluido en el Salón de la Fama

La noche de anoche fue una muy especial para diversos futbolistas que fueron inmortalizados dentro del Salón de la Fama, incluyendo al histórico ex jugador del Guadalajara y Selección Mexicana, Fernando Quirarte.

El “Sheriff”, en entrevista con EL INFORMADOR, mencionó que fue una noche inolvidable ya que es un logro que todo futbolista sueña cuando inicia su carrera. Además, aprovechó para agradecer a Dios y sus seres queridos quienes lo han apoyado en todo momento, destacando la compañía de su esposa quien lo ha motivado desde siempre.

“Fue una sensación muy bonita, fue una noche inolvidable para mí porque es algo que, en su momento, todo el futbolista sueña. Al menos yo, era algo que no esperaba que fuera tan pronto y la disfruté con mis nietos, familia en general, fue una noche muy bonita”, mencionó Quirarte.

“Me siento muy agradecido con Dios porque, primero que nada, me dio vida y buen estado de salud para poder recibir el homenaje. A mis padres y familia quienes me inculcaron el amor por el deporte, principalmente por el futbol. A mi esposa que siempre me ha apoyado y a mis hijos y nietos que disfrutaron de la velada como si fuera suya”, agregó el ex defensor.

Reconoció que haber llegado hasta este punto de su carrera futbolística no fue nada fácil, pero el hecho de haber sido incluido dentro del Salón de la Fama también se debió a los años de profesionalismo y disciplina que dedicó a su trayectoria.

“Pueden ser muchos factores los que me permitieron obtener este reconocimiento, pero sin duda alguna el profesionalismo, la disciplina, la actitud, el trabajo día a día, trae una recompensa, y puedo decir que fue una misión cumplida, porque se siente muy bonito haber pasado a la historia como inmortal”, concluyó Sheriff.

MF