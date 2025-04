Fernando Gago revela cómo se dio su salida de Chivas

El ex director técnico de Chivas, Fernando Gago, habló de cómo fue que se dio su salida del Guadalajara para llegar a Boca Juniors, asegurando que en menos de 24 horas terminó su vínculo con el equipo Rojiblanco con la finalidad de dirigir al club de sus amores.

El técnico argentino negó en reiteradas ocasiones que semanas previo a su salida tuvo contacto con la directiva de Boca Juniors, por lo que reveló que en el momento que realmente lo contactaron, él mismo le dio fluidez a todo para que se hiciera posible su salida.

"Tuve la primera reunión con Boca un martes, a pesar de que había dos semanas de que se hablaba que venía y yo no sabía nada. Yo no tenía contacto con nadie de Boca, me hablaron el martes, automáticamente corte, me fui, hablé con el director deportivo del Guadalajara, tenía una cláusula de rescisión de salida, como también la tenía si el Guadalajara me echaba de mi lugar. La cláusula era para los dos, fui, pagué la cláusula y el miércoles estaba arreglando mi contrato, sin saber nada, sin saber nada", reveló en entrevista con ESPN.

Gago reveló que él pagó de su bolsillo la cláusula de rescisión para salir de Chivas, además que detalló que él negoció con el club de sus amores hasta que terminó su relación laboral con el Guadalajara.

"Esta es mi casa, me crie acá desde los ocho años, me han pasado cosas hermosas y muy malas, de vida, pero aquí me gusta. (…) Yo me voy a las seis del predio", aseguró Fernando Gago.

La salida del técnico argentino fue un duro golpe para la afición y jugadores del conjunto de la Liga MX, luego de que un gran sector consideró que las formas de su salida no fueron las adecuadas, sin embargo, el entrenador argentino habló por primera vez del tema después de seis meses.

