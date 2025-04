América tendrá varias bajas ante Cruz Azul en vuelta de Concachampions

De cara a la crucial eliminatoria ante Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf, André Jardine, entrenador del América, reveló que hasta tres jugadores más no estarán disponibles para el partido de vuelta.

América visitará este 8 de marzo el Estadio Olímpico Universitario para definir su futuro en los cuartos de final de la Concachampions frente a Cruz Azul. La eliminatoria promete ser un encuentro lleno de tensión, y Jardine dejó claro que los números y las estadísticas no son lo importante , sino los 90 minutos que decidirán quién avanza a la siguiente fase.

"Los números, las estadísticas, no importa nada de eso, lo que importa es prepararnos para 90 minutos, son los que van a decidir quién pasa, quién es el más importante, lo que pasó atrás se queda, si la estadística fuera distinta, diría lo mismo", señaló André Jardine.

Además, destacó que en los clásicos siempre hay un ingrediente especial, lo que hace que este enfrentamiento ante Cruz Azul sea aún más significativo, a pesar de los recientes antecedentes entre ambos equipos.

En cuanto a la situación de los jugadores, América no podrá contar con varios elementos clave. Henry Martín, Dagoberto Espinoza y Rodrigo Aguirre no serán parte del partido en la Ciudad de México. Además, Alan Cervantes, quien sufrió una lesión, estará en duda, aunque la buena noticia es que no se trata de una fractura, y su presencia en el banco aún está en juego.

"Actualizando, los que no están al cien, fuera del partido: Henry Martín y Dagoberto Espinoza viene recuperándose, pero todavía falta. (Rodrigo Aguirre) el Búfalo no viajó (a Pachuca) por no estar al cien, vamos a ver, hoy tiene un test. Y Alan lo mismo, descartamos la fractura, el día sábado parecía más serio, no está descartado de al menos estar en la banca", comentó Jardine.

El América llega a este crucial duelo después de haber sufrido una derrota ante Pachuca en la Liga MX, mientras que Cruz Azul llega con una victoria sobre los Pumas (3-2). A pesar de los desafíos que enfrenta, Jardine mantiene el enfoque en el partido clave que definirá el futuro de las Águilas en la competencia internacional.

