El nombre de Fernando Gago sigue siendo objeto de polémica en Guadalajara, pero no sólo por temas relacionados con las canchas, sino por la casa que habitó.

Fernando Gago se marchó de Guadalajara en medio de polémicas, no sólo por la forma en la que salió de Chivas para aceptar la propuesta de Boca Juniors.

La dueña de la casa donde Fernando Gago vivía en la Perla Tapatía reveló unas imágenes donde acusa al argentino y su familia de dejar en dañada el inmueble, hecho que ya desmintió la esposa del técnico.

Verónica Laffitte salió a hablar al respecto, el comunicador Juan Etchegoyen fue el encargado de compartir la información que le brindó la pareja de Gago.

"Ella decide salir a desmentir todo este disparate, me dice ‘esta señora salió a decir algo que es mentira y ya le iniciamos con Fernando acciones legales’, es lo que me dice Verónica", comentó Etchegoyen en un video.

En las redes sociales Verónica no ha puesto dicha postura, tampoco Gago ha hablado sobre las acusaciones en su contra .

¿De qué se le acusa a Fernando Gago y a su familia?

Fernando Gago y su familia rentaron una casa en la zona Puerta de Las Lomas, Jalisco.

La propietaria del hogar publicó unos videos donde exhibe daños hechos por el argentino previo a su salida a Boca Juniors .

"Sillones cubiertos de excremento de perro, mármol de las mesas rallado, tapiz arruinado por la orina de sus perros, aires acondicionados retirados, alberca con lama y pasto descuidado", señaló la dueña en sus redes sociales.

