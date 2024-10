Fernando Gago es acusado de dejar dañada casa donde vivía en Guadalajara

Tras dejar de manera repentina a las Chivas, Fernando Gago se fue a Buenos Aires, Argentina, para convertirse en el director técnico de Boca Juniors. Sin embargo, este movimiento sorpresivo no solo afecto a los aficionados del Guadalajara.

A través de redes sociales una usuaria denunció al entrenador y ex jugador argentino de dejar la casa que rentaba en Guadalajara en malas condiciones. Se mencionó que Gago rentó una propiedad valuada en 40 millones de pesos con una renta mensual de 170 mil pesos, sin embargo, el contrato de renta no se cumplió por la repentina salida del ex Real Madrid del país.

Aunque dicho incumplimiento no causó tanta molestia como las condiciones en que fue entregada la propiedad. Así lo relata en una historia de Instagram la cuenta @tiapatypasele: "Al recibirla encontramos que estaba en condiciones deplorables: los sillones cubiertos de excremento de perro, el mármol de la mesa tallado, el tapiz arruinado por la orina de sus perros, los aires acondicionados retirados, la alberca con lama y el pasto descuidado", en repetición de los dichos de la propietaria de la casa.

Incluso, se viralizaron un par de videos en los que se hace un recorrido por el inmueble deteriorado tras el paso de Fernando Gago en el lugar. Normalmente, al momento de dejar una propiedad en renta, el dueño puede disponer del monto dejado como fianza o depósito para reparar los daños suscitados por la permanencia de inquilinos antes de devolver el dinero restante.

El hecho, no obstante, provocó un sinfín de memes en las redes sociales. En el más popular de ellos, se habla de que Fernando Gago supuestamente habría hurtado el aire acondicionado de su residencia rentada en México para llevárselo a Argentina ahora que fue presentado al frente del Club Atlético Boca Juniors, equipo que lo vio nacer como futbolista.

