Fernando Beltrán se ha visto afectado físicamente por COVID-19

Es normal que el no tener actividad por COVID-19 durante 15 días, le afectaría a Fernando Beltrán, ya que no estuvo trabajando como está acostumbrado y admite que le ha costado mucho regresar al nivel que se sentía antes que le diera el virus.

“Me ha costado mucho terminar los partidos, me ahogo mucho, eso es lo que me dejó el COVID, pero trabajo en ello, teniendo doble sesiones, buscando recuperarme cuanto antes de esa parte. Es muy complicado, son 15 días y en realidad no puedes hacer nada, entonces como futbolista quieres recuperarte lo antes posible, es lo que intentamos todos a quienes nos ha dado COVID, Oribe Peralta, Ronaldo Cisneros, Miguel Ponce”.

La única manera de recuperarse físicamente, es trabajando como hasta ahora lo ha hecho, con sesiones exigentes para terminar los encuentros como desea.

¡Buenos días, ChivaHermanos! ☁️����



Iniciamos la práctica de hoy en Verde Valle. #VolverteAVer pic.twitter.com/7gDqsWu03Z — CHIVAS (@Chivas) August 27, 2020

“En realidad sigo en ese proceso, sigo en el proceso de recuperación, buscando mi mejor versión porque la verdad, me ha costado muchísimo. Salí negativo, pude ya jugar ante Juárez ayudando al equipo pero este no es mi mejor futbol, no es mi mejor versión”.

En el último encuentro precisó que por momentos le faltaba la respiración, algo normal por los esfuerzos que realizó y sobre todo, por la altura.

“En Toluca me costó mucho más por la altura, la recuperación era lenta pero sigo trabajando, sé que si me mantengo como hasta ahora, estaré pronto recuperado (físicamente para no terminar los partidos ahogado)”.

AJ