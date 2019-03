Fernando Beltrán revela que América lo corrió

El contención del Guadalajara Fernando Beltrán, aseguró en conferencia de prensa que alguna vez fue a hacer prueba al América, pero su etapa ahí fue muy breve porque muy rápido le dijeron que no entraba en el perfil de jugador que estaban buscando y tuvo que continuar su andar en otros caminos.

''Fui a probarme y me corrieron. Me dijeron que era muy malo'', señaló el jugador en un tono bajo, hasta con cierto nerviosismo por haber ido al América. Se le intentó cuestionar al respecto para saber más detalles como el tiempo de duración, quién lo dirigió, pero fue muy tajante en su repuesta sobre el tema.

''Yo fui pero me corrieron, no quiero tocar ese tema, no quiero hablar de eso. Lo doy por muerto''.

Beltrán será titular este miércoles cuando Chivas se juegue el pase a las semifinales de la Copa MX.

