Félix Araujo no disfrutó vencer a Leones Negros

Hay amores que no se olvidan, el de Félix Araujo por Leones Negros es uno de ellos. El zaguero de Tapachula, quien fuera elemento de los melenudos cuando UdeG estuvo en Primera, reconoció que haber salido campeón a costa de Leones no fue para él una alegría completa.

“Lo voy a decir siempre: Leones Negros fue un parteaguas enorme en mi vida, me ayudó muchísimo y estoy muy agradecido con ellos. Desgraciadamente hoy nos toca llevarnos este campeonato y tengo que dar todo por el equipo en el que trabajo”.

“No quiero aprovechar el momento ni vender humo, te lo digo de corazón. UdeG es donde mejor me fue en todos los sentidos, tuve una estabilidad plena. Tengo muchos amigos aquí. Estoy feliz por ser campeón, quiero gritarlo, pero te juro que no puedo. Hoy no puedo festejar tan bien”, finalizó.

Araujo fue uno de los jugadores más representativos de Leones en los torneos Apertura 2014 y Clausura 2015, sin embargo la vida lo trajo de vuelta al Jalisco, pero ahora en calidad de rival.

RR