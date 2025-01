FMF acusa al Inai de extorsión; pidieron boletos para el Mundial

Se dio a conocer que el pasado lunes 27 de enero del 2025, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), encabezada por Íñigo Riestra, secretario general, acudió al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para denunciar a funcionarios de dicho órgano autónomo por presuntos actos de extorsión relacionados con el “día negro del futbol mexicano”, el encuentro entre Querétaro contra Atlas del 5 de marzo de 2022.

De acuerdo con la denuncia, la querella exhibe presuntos actos de coacción de altos funcionarios del Inai a cambio de reducir sanciones económicas a la Federación e, incluso, la exigencia de boletos para el Mundial 2026.

Los hechos se remiten al 5 de marzo de 2022, fecha conocida como "el día negro del futbol mexicano", luego de que un partido en el estadio Corregidora entre Querétaro y Atlas derivó en batalla campal que dejó un saldo de 27 personas heridas, varias de ellas de gravedad.

Tras los hechos, la Federación anunció la implementación de un mecanismo de ingreso y control de asistentes a los estadios, llamado Fan ID, como medida para garantizar la seguridad de las personas asistentes a los estadios.

La aplicación del Fan ID se hizo sin consultar al Inai y sin una debida asesoría para cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, motivo por el que el Inai inició un procedimiento de oficio al considerar que la estrategia resultaba constitutiva de violaciones a la ley.

En paralelo, el 4 de abril del mismo año se anunció la instalación de una mesa de trabajo entre la FMF y el Inai, en la que el órgano de transparencia concluyó que sí hubo violaciones graves a los datos personales y advirtió que por ese motivo habría multas millonarias contra equipos de futbol y estadios.

En ese momento, el entonces comisionado Francisco Javier Acuña coordinaba las acciones del Inai en materia de datos personales, junto a la aún comisionada Josefina Román Vergara.

De acuerdo con la denuncia, tras la notificación sobre la multa la Federación argumentó que recibió una invitación del Inai para acudir a una "comida" en un restaurante en el sur de la Ciudad de México.

Se explica que a la comida llegaron Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Datos Personales del Inai, y Miguel Novoa Gómez, director General de Sanciones, mientras que por la FMF estuvieron presentes el director Jurídico, Íñigo Riestra, y otros funcionarios de dicha federación.

Según expone la querella, Jonathan Mendoza notificó que habría multas por varias decenas de millones de pesos por las violaciones a los datos personales en la implementación de Fan ID y al mismo tiempo les hizo saber que Novoa Gómez sería el encargado de imponer los montos de las sanciones, por lo que si querían recibir ayuda del Inai deberían contratar a un despacho jurídico "aliado", el cual presuntamente es propiedad de los funcionarios del Inai, con lo que así se reducirían considerablemente las multas y se cerrarían, dijeron, algunos otros procedimientos.

Incluso, describe el documento, les aseguró que la propuesta se puso en la mesa con el respaldo de los comisionados encargados de coordinar las tareas en materia de datos personales, es decir, Acuña y Román.

Más aun, la denuncia señala a Jonathan Mendoza de informar que a cambio los comisionados sólo pedían una compensación consistente en que la FMF les regalará tres boletos a cada uno para la inauguración del Mundial de Futbol que se realizará en México en 2026.

Según fuentes de la FMF y del Inai, la denuncia realizada ante el Órgano Interno de Control tiene como fondo que el órgano de transparencia sigue "presionando" a la Federación con nuevos procedimientos y con no cerrar las querellas que actualmente tiene en curso, los cuales, ante la extinción del Inai, serán resueltos por una nueva autoridad, probablemente la Agencia para la Innovación Digital, la cual no respetará cualquier acuerdo previo con los directivos del Instituto de Transparencia.

Actualmente, la Femexfut ya cuenta con dos multas por 15 y 23 millones de pesos, las cuales no se han pagado porque están en un proceso de amparo.

En entrevista con SUN, la comisionada Norma Julieta del Río dijo que como parte de este conflicto en la sesión que el pleno del Inai sostendrá este miércoles abordarán tres nuevos procedimientos contra la Federación; sin embargo, fuentes del instituto puntualizaron a El Gran Diario de México que por esta confrontación se determinó bajar los asuntos.

A consulta expresa de SUN, la Federación confirmó la queja presentada ante el Inai; sin embargo, explicó que emitirá un comentario hasta que el propio Inai se pronuncie.

"Son falsas"

El secretario de Datos Personales del Inai, Jonathan Mendoza Iserte, rechazó los señalamientos en su contra contenidos en la denuncia que la FMF interpuso ante el Órgano Interno de Control del Inai por presuntos actos de corrupción.

En entrevista con SUN, el funcionario dijo que nunca acudió a un restaurante para reunirse con autoridades de la Federación y aseguró que las acusaciones de que ofreció coadyuvar a reducir multas de la FMF a cambio de que éstas contrataran un despacho "aliado" son falsas.

"Yo no conozco a ninguna autoridad de la Federación afuera de esta institución. Únicamente he estado presente en una reunión que se tuvo en la oficina de la excomisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, en la cual le pidieron audiencia a ella. Yo no tenía conocimiento de la reunión y me incorporaron a ella cuando ya estaban ahí todos los actores. Fuera de eso, yo no he tenido ningún contacto con absolutamente nadie de la FMF", expuso.

Mendoza Iserte recordó que la Constitución establece la presunción de inocencia y exigió que la parte acusadora acredite los señalamientos establecidos en la denuncia, de la que, dijo, no ha sido notificado.

"Lo que sí puedo decir es que en los años que he estado aquí me he dado cuenta de que ese asunto en particular ha tenido muchas manos involucradas. La Federación Mexicana ha buscado a distintos actores dentro del instituto, obviamente actores que votan los asuntos, porque eso es lo otro que quisiera aclarar: yo no voto los asuntos, yo no tengo ni voz ni voto; yo presento un proyecto y quien interpone multas o sanciones es el pleno del instituto", puntualizó.

Mendoza Iserte no descartó que en el Inai haya actos de corrupción en el caso de la FMF, pero insistió en que no está involucrado ni tiene conocimiento de los mismos.

¿Qué es el fan id?

Tras los hechos en Querétaro, la FMF implementó el mecanismo llamado Fan ID.

Es un documento de identificación único que permite a los aficionados ingresar a los estadios de la Liga MX.

Es una medida para garantizar la seguridad de las personas asistentes a los estadios.

Es obligatorio para entrar a los partidos de la Liga MX.

Se debe portar en todo momento y las autoridades locales pueden requerirlo.

La implementación del Fan ID se hizo sin consultar al Inai.

