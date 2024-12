FMF abrirá investigación tras insultos al árbitro del Cruz Azul vs América

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol abrirá una investigación por los hechos ocurridos después de la semifinal de vuelta entre Cruz Azul y América en el Estadio Ciudad de los Deportes , donde las águilas aseguraron su pase a la gran final de la Liga MX.

De acuerdo con la información de fuentes presentes en el estadio, los encargados de observar y reportar lo sucedido durante el partido hicieron un informe de lo acontecido en vestidores, por lo que se abrirá una investigación de oficio para señalar y castigar a los responsables, en caso de ser necesario.

Tras el final del partido y la eliminación de Cruz Azul, elementos de la máquina insultaron al árbitro principal del partido, Adonai Escobedo , y aseguran que “saldrán de nuevo las imágenes”, según los últimos reportes.

Además, se dio a conocer que integrantes de la directiva celeste habrían agredido físicamente a un reportero en sala de prensa.

¿Qué pasó en el vestidor después del la eliminación de Cruz Azul ante el América?

Después del partido de este domingo entre Cruz Azul y América, los ánimos en el vestidor se mantuvieron tan calientes como en los últimos momentos del encuentro. Iván Alonso y Mathías Cardacio, de la directiva cementera, fueron señalados por un periodista por un comportamiento inadecuado en el túnel rumbo a la sala de prensa.

"Antes de entrar a la sala de prensa me encuentro a Alonso, Cardacio y a la seguridad, me empiezan a jalonear, empujar y cobardemente me pegan en la costilla y espalda", señaló Edgar Malagón, periodista que cubría el partido. " No podría decir quién me golpeó, pero me rodearon Cardacio, Iván Alonso, personal de seguridad y jugadores ", añadió.

Además, la investigación de la Comisión Disciplinaria se centrará en analizar quiénes fueron los que agredieron verbalmente al árbitro del partido, Adonai Escobedo. Como mínimo, se esperan sanciones económicas para los que resulten responsables.

