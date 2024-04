Cambia de opinión. El actual campeón y líder del campeonato de pilotos del mundial de Fórmula 1 (F1), el holandés Max Verstappen (Red Bull), aseguró hoy jueves 18 de abril que el nuevo formato de las carreras al esprint "tiene más sentido" al permitir cambios en el "parc fermé" que permiten una configuración más precisa de los coches a lo largo del fin de semana.

"Lo más molesto (del anterior formato) es que si no clavabas la configuración, te quedabas con ella durante el resto del fin de semana, y eso puede hacerte mucho daño. Ahora tienes más oportunidades para intentar perfeccionarla, y eso es mejor para las carreras", indicó el neerlandés ante los medios, previo al Gran Premio de China 2024, que se celebrará este fin de semana en Shanghái tras cinco años de ausencia.

Si bien Verstappen entiende que la decisión de celebrar en el país asiático la primera ronda con formato esprint de la temporada "hará todo más interesante para los aficionados", también incidió en que él habría preferido un fin de semana "normal": "Al menos así probamos el nuevo formato, ojalá que sea mejor".

El neerlandés todavía no ha ganado en un circuito dominado por el británico Hamilton, que se ha alzado con la victoria en Shanghái en 6 ocasiones, aunque eso no le preocupa: "No me centro en si necesito ganar aquí o allí, solo quiero ganar".

Verstappen se unió a las expresiones de incertidumbre de otros pilotos sobre el estado de la pista: "Parece que han pintado, no sé qué hace en términos de agarre, así que es algo que tenemos que resolver, pero va a ser lo mismo para todos".

Verstappen cree que su coche "todavía tiene mucho más que ofrecer" y su equipo ve también "más potencial", aunque en cualquier caso se trata de un "trabajo continuo".

Preguntado sobre su futuro, el piloto aseguró estar "contento" en Red Bull y no ver "razón alguna para marcharse" mientras la situación continúe de esa manera: "Lo único que pedí desde el principio es un entorno tranquilo y pacífico".

