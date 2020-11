F1: Se complica el futuro de "Checo" Pérez

Una vez más, como se ha hecho costumbre en los últimos Grandes Premios, el mexicano Sergio Pérez fue cuestionado sobre su futuro en la Fórmula Uno.

El todavía piloto de Racing Point volvió a responder que no tiene acuerdo y que las oportunidades se han cerrado, ya que la campaña 2020 está por concluir.

"No he firmado, no tengo nada y se viene el cierre de la temporada. El próximo año estaré sentado en un auto de F1 o en el sillón de mi casa", comentó el tricolor, previo al GP de Turquía de este fin de semana. "Sabré bien hasta el fin de la campaña y ya no quedan muchas opciones", reconoció.

Pérez marcha en la sexta posición del campeonato mundial, con 82 puntos, a tres de Charles Leclerc (Ferrari) y 13 de Daniel Ricciardo (Renault), con cuatro carreras por disputar en el 2020.

En el de constructores –con Mercedes ya campeón–, la escudería rosa es quinta (134), con las mismas unidades que McLaren y a una de Renault. El tapatío aseguró que él y su equipo ya dejaron atrás el error que les costó el podio en Portugal y que ahora sólo miran hacia adelante.

"Aprendimos y hablamos de eso, pero lo superamos. Sabemos que tomamos la decisión incorrecta y, estoy seguro, que nos llevamos una lección".

AJ