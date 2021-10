This one goes for Honda!

We supposed to be in Japan by now, yet I hope we can give our Japanese fans great joy this weekend. Thanks @HondaRacingF1

¡Ésta va por Honda! ¡Deberíamos estar en Japón con nuestros fans japoneses, espero darles una alegría grande! #TurkishGP pic.twitter.com/1fP9C5FBVE