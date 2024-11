Ni Max Verstappen ni Sergio "Checo" Pérez confían plenamente en el monoplaza RB20, por lo que la falta de mejoras no puede atribuirse exclusivamente al piloto mexicano. Así lo afirmó Verstappen tras concluir la clasificación del Gran Premio de Las Vegas en la quinta posición, mientras que Pérez finalizó en el lugar 16.

El tricampeón mundial salió en defensa de su compañero, quien ha sido blanco de críticas debido a su rendimiento, considerado bajo, lo que no sólo lo alejó de asegurar el subcampeonato, sino que también permitió que Red Bull fuera superado por McLaren y Ferrari en el Campeonato de Constructores.

"Nos está costando mucho poner los neumáticos a temperatura y cuando no tienes confianza en el coche, es aún más difícil. Indica que las cosas son un poco más difíciles para nosotros. Si yo me clasifico quinto y Checo no sale de la Q1, no siempre es que 'Checo' lo esté haciendo muy mal. Simplemente es muy difícil", platicó Verstappen para los micrófonos de Motosport.

A lo largo de la temporada, ambos pilotos han manifestado su descontento con el monoplaza. Al punto en el que Checo sentenció que el auto no funciona para él.

El tiempo corre y el optimismo que Checo mostró -con la esperanza de "redimirse" y dar mejores resultados en el final de temporada- lentamente se está disipando.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el GP de Las Vegas?

Gran Premio de Las Vegas

Domingo, 24 de noviembre.

0:00 (tiempo del centro de México).

Transmisión por la señal de FOX Sports y F1 TV.

