Max Verstappen no subió al podio del Gran Premio de Mónaco tras finalizar en la cuarta posición, un resultado que lo dejó visiblemente molesto. El neerlandés criticó la nueva regla implementada en la carrera, la cual obligó a los competidores a realizar una doble parada utilizando tres pares de neumáticos diferentes.

Esta modificación en el reglamento tenía como objetivo ofrecer un mayor “espectáculo” en la Fórmula 1, abriendo la posibilidad de que no siempre ganaran los pilotos que parten desde la "pole position". Sin embargo, para Verstappen, la medida fue ineficaz.

"Lo entiendo, pero no creo que haya funcionado. No puedes correr aquí de todos modos, así que no importa lo que hagas. Una parada, 10 paradas. Incluso al final estaba en cabeza, pero mis neumáticos estaban completamente gastados, y sigues sin poder adelantar. Casi estábamos haciendo Mario Kart. Luego tenemos que instalar piezas en el coche. A lo mejor puedes tirar bananas", ironizó el piloto.

