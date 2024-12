Malas noticias para Nico Hülkenberg, y es que el piloto alemán de la escudería Haas, quien había logrado su mejor resultado de clasificación en toda la temporada de cara al Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 (F1), sufrió una sanción de tres posiciones en la parrilla por no seguir las instrucciones del director de carrera al adelantar a dos coches en la salida de boxes.

El piloto de Haas se había clasificado en cuarta posición, lo que le preparaba para un buen comienzo en la carrera de 58 vueltas en el Circuito Yas Marina, pero ahora se verá obligado a largar en el séptimo lugar en la parrilla, detrás de Pierre Gasly y George Russell.

En un documento publicado por la FIA, los comisarios explicaron: "El piloto no negó durante la audiencia que no siguió las instrucciones del Director de Carrera, pero declaró que no tenía otra opción que infringir las reglas para conseguir una vuelta.

"Si bien los comisarios reconocen que la posición de los garajes del equipo limita sus opciones para enviar los autos a la pista, esto nunca puede usarse como excusa para infringir ninguna reglamentación.

PARRILLA ACTUALIZADA DE SALIDA GP DE ABU DHABI

Lando Norris / McLaren Oscar Piastri / McLaren Carlos Sainz / Ferrari Max Verstappen / Red Bull Pierre Gasly / Alpine George Russell / Mercedes Nico Hülkenberg / Haas Fernando Alonso / Aston Martin Valtteri Bottas / Kick Sauber Sergio Pérez / Red Bull Yuki Tsunoda / RB Liam Lawson / RB Lance Stroll / Aston Martin Kevin Magnussen / Haas Guanyu Zhou / Kick Sauber Lewis Hamilton / Mercedes Jack Doohan / Alpine Alex Albon / Williams Charles Leclerc / Ferrari Franco Colapinto / Williams

