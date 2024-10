Luego de que Checo Pérez quedara eliminado en primera sesión de clasificación, el tapatío aseguró que se debió, entre varios factores, a un problema con los frenos, mismo que lo ha aquejado durante las últimas tres carreras de la temporada.

“Me cuesta mucho frenar el auto. No lo puedo frenar y es el problema que hemos tenido en las últimas tres carreras, que no he podido frenar el auto para la curva lenta. Ese es el principal problema".

El mexicano aseguró que esta situación le impide intentar atacar en las frenadas y por lo tanto, su desempeño se ha visto visiblemente afectado.

Sin embargo, luego de esta declaración, Helmut Marko contradijo esta versión y aseguró que es la primera vez que escucha del tema.

“Tenemos que examinar los problemas. Sergio se quejaba (hoy) de problemas de frenos. Tenemos que ver cuál es la razón”.

Al ser cuestionado sobre lo que dijo Checo Pérez de las últimas tres carreras, Marko indicó: “Es la primera vez que tiene este problema” y al ser cuestionado si no había escuchado sobre este tema en el RB20 de manera previa el austríaco aseguró que no.

Pérez tendrá una difícil misión el día de mañana al salir desde el puesto número 18 en una pista complicada para rebasar como lo es la del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mientras tanto, del otro lado del equipo, Max Verstappen tuvo una buena actuación, luego del cambio en su unidad de potencia, y saldrá desde el segundo lugar de la parrilla, por detrás de Carlos Sainz de Ferrari.

