Lewis Hamilton criticó a la Federación Internacional de Automovilismo y al mismo tiempo festejó la "valentía" de Susie Wolff por presentar una denuncia contra el ente rector en los tribunales de Francia.

Wolff, esposa del jefe de Mercedes, Toto Wolff, y directora del circuito femenino “F1 Academy”, anunció el miércoles que había puesto la demanda "en relación a las declaraciones hechas sobre mí" por la FIA.

Los Wolffs fueron investigados por la FIA en diciembre para determinar si la pareja compartió información confidencial. Todo esto fue causado por una publicación sobre un presunto conflicto de interés en la revista BusinessF1.

Pero la FIA archivó la investigación luego de apenas 48 horas, después de que los otros nueve equipos negaron con pronunciamientos casi idénticos ser responsables de haber puesto la denuncia. Susie Wolff presentó la demanda el 4 de marzo.

Hamilton salió en apoyo de Wolff en una rueda de prensa este jueves en el circuito de Albert Park en la previa del Gran Premio de Australia el domingo. El astro británico deploró la falta de claridad en la F1.

"Estoy increíblemente orgulloso de Susie Wolff", expresó Hamilton. "Es muy valiente, y promueve principios muy importantes. Es una líder. Y en un mundo donde a menudo se silencia a las personas, se planta firme para mandar un tremendo mensaje".

"Me gusta que salga de la esfera (de la F1) y peleé desde afuera porque hay una real falta de rendición de cuentas aquí, dentro de este deporte, dentro de la FIA", agregó. "Son cosas que están sucediendo a puerta cerrada. No hay transparencia, es evidente que no hay rendición de cuentas".

Ante una pregunta sobre si el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aún poseía su confianza, Hamilton respondió: "Nunca la tuvo".

La FIA anunció el miércoles que la comisión de ética absolvió a Ben Sulayem delas acusaciones de interferencia el año pasado. Fueron dos denuncias, una por presuntamente inmiscuirse en la decisión de los comisarios de carrera al revertir una penalización a Fernando Alonso en el GP de Arabia Saudí en el 2023, y la otra por interferir en la certificación de la pista del GP de Las Vegas.

En cuanto a la competencia, Hamilton dijo confiado que su equipo Mercedes mostrará mucha más potencia con su W15 para aspirar a podios y victorias este año.

El siete veces campeón mundial no gana una carrera desde el GP de Arabia Saudí en 2021. Ha sido triunfante dos veces en Melbourne, la última en 2015.

