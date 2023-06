El piloto tapatío, Sergio "Checo" Pérez terminó molesto por haber finalizado en el sexto lugar en el Gran Premio de Canadá, carrera que se le ha complicado en su historia como conductor. El mexicano se quejó por la aparición del "Safety Car" en la vuelta 12, luego de un accidente del británico George Russell.

Y es que, según explicó "Checo", la temperatura de las llantas estaba cerca de ser el óptimo, pero la presencia del auto de seguridad dio al traste al esfuerzo del mexicano.

“Sí totalmente, nos echó a perder la carrera, porque el neumático duro estaba tomando temperatura en ese momento y empezaba degradar el compuesto mediano a los de adelante y en el momento se abrió la brecha, me costó mucho el neumático duro y en general no tuvimos el ritmo que esperábamos”

Además, Pérez Mendoza detalló que no fue la mejor de las carreras por las complicaciones que tuvieron con el auto y el safety car de George Russell, haciendo que fuera prácticamente imposible darle alcance a los dos pilotos de Ferrari.

“Creo que no ha sido nuestra mejor pista, hemos tomado direcciones equivocadas con el set-up y analizar lo que pasó hoy para regresar más fuertes en la próxima carrera. No pudimos entrar en temperatura y cuando lo intentaba solo deslizaba más y fue más complicado. Obviamente sí no fue un buen día, en general bastante mal, en el primer stint fue cuando se nos echó a perder con el safety car y teníamos un buen inicio de carrera y no lo pudimos concretar”, dijo el piloto tapatío de Red Bull.

FS