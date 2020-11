F1: Checo gana dramático segundo sitio en Turquía

El tapatío Sergio “Checo” Pérez cerró en la segunda posición del Gran Premio de Turquía, que terminó con Lewis Hamilton en la cima y como campeón por séptima ocasión dentro de la Fórmula Uno.

En un muy complicado Parque de Estambul, sobre una pista empapada, el mexicano, representante de Racing Point, aguantó estar entre los primeros lugares de la carrera -al arrancar tercero- y asegurar las celebraciones con champaña.

El segundo sitio del mexicano tuvo su momento de dramatismo en la última vuelta. Charles Leclerc rebasó con su Ferrari a Checo en la curva 9, luego el azteca recuperó porque el monegasco se pasó de largo en una frenada en la 11 y ahí Sebastian Vettel le ganó el tercer lugar a su compañero de equipo y cruzó a milésimas del mexicano, quien logró su noveno podio en la F1.

Además de ello, Sergio Pérez hizo exitosas defensas durante la carrera cuando fue presionado por Max Verstappen, Alexander Albon y el mismo Leclerc.

Nadie como Lewis para correr en una pista mojada, al conocerse su gusto por la exigencia que representa. Mientras la mayoría de los volantes se complicaron ante las condiciones, el monarca de la F1 las aprovechó para rebasar y quedarse con la victoria.

Incluso, Pérez se colocó puntero en un par de ocasiones, pero su bólido rosa no fue competencia para el de las Flechas Plateadas, que lo superó con menos de 15 vueltas por disputar.

Cuando Hamilton se puso de líder, el mexicano tuvo que adaptarse y cuidar su puesto; simplemente fue cuestión de darle buen trato a los neumáticos, algo en lo que es un experto por la formación que tuvo en sus inicios como piloto.

Para Checo fue un consuelo, ya que pudo aligerar las frustraciones de la carrera pasada, cuando una parada a pits le quitó la oportunidad de podio en el GP de Emilia Romagna, en Italia. Ayer, el tapatío decidió no volver a cometer ese error y festejó con su equipo.

Pudo ser el último podio como piloto de Racing Point, ya que no correrá ahí para 2021, aunque el segundo lugar fue un impulso positivo para su futuro y convencer a una escudería de firmarlo para la próxima temporada. Fue la tercera ocasión en la que el tricolor cierra como el dos de una carrera.

LA CIFRA

9

podios acumula Sergio Pérez en su carrera en la Fórmula Uno. Es la tercera ocasión que queda en segundo lugar. En seis veces más el mexicano terminó en el tercer sitio.

“¡Una vuelta más y explotan!”

El piloto mexicano Sergio Pérez, quien acabó segundo con su Racing Point en el Gran Premio de Turquía, se mostró exultante tras la prueba, asegurando que había sido “una súper carrera”, en la que igualó su mejor resultado hasta el momento en Fórmula Uno.

“Una gran carrera, pero difícil de principio a fin” por las condiciones de lluvia durante todo el fin de semana, declaró el mexicano, de 30 años. “Había que cuidar los neumáticos y vigilar las condiciones de la pista. Con perspectiva, no sé si podría haber logrado un mejor resultado parando una vez más en boxes al final de carrera. Pero hemos acabado, pese a todo con un gran resultado”, añadió Pérez.

“Al final mis neumáticos vibraban como nunca. He dicho a mi equipo por la radio al cruzar la meta: ¡Una vuelta más y explotan! Ha sido una súper carrera, una elección de estrategia súper del equipo y estoy muy feliz por el resultado”, insistió Pérez, quien iguala su mejor resultado en la Fórmula Uno, el segundo puesto que ya había conseguido en Malasia e Italia, ambos en 2012.

Pérez admitió que poco pudo hacer para evitar la victoria de Lewis Hamilton. “Hoy estaba muy fuerte. Me ha adelantado fácilmente. No me esperaba que estuviese ahí”, después de partir de la sexta posición de la parrilla de salida.

“Pasó, desapareció y desde entonces controló la carrera”, concluyó.

Lewis alcanza a Schumacher

LEWIS HAMILTON. El británico sigue cosechando récords. AFP

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se anotó matemáticamente ayer su séptimo Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Turquía, con lo que igualó el récord histórico de títulos del alemán Michael Schumacher en el Parque de Estambul.

“Sin este equipo no hubiera sido capaz de lograr nada. También le estoy muy agradecido a mi familia y a toda la ayuda que siempre me dio, en especial cuando era pequeño”, apuntó Hamilton.

“De niño tienes sueños y ves que la Fórmula Uno está muy lejos. Pero es importante que todos los niños persigan sus sueños, que trabajen duro para alcanzarlos, porque si lo hacen, sus sueños pueden convertirse en realidad”.

Hamilton se apuntó su séptima corona con otra exhibición, al firmar su décima victoria del año, elevando a 94 su propia plusmarca de triunfos en F1.

El inglés ganó por delante del mexicano Sergio Pérez (Racing Point), quien mejoró un puesto su posición de salida y acabó segundo una carrera con agua en la que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue tercero.

Sainz, quien había arrancado decimoquinto, culminó una sensacional remontada y acabó quinto, detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y un puesto por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), sexto ayer en la pista de las afueras de Estambul.

El tailandés Alexander Albon (Red Bull) fue séptimo, por delante del inglés Lando Norris, colega de Sainz en McLaren, quien marcó la vuelta rápida en carrera.

LA CIFRA

7

campeonatos mundiales de pilotos tiene en su palmarés el inglés Lewis Hamilton, con el que conquistó este año. Además, tiene el récord de más victorias, con 94.

LA CIFRA

7

los títulos acumulados por el alemán Michael Schumacher, quien en su paso por la categoría reina terminó 91 veces en lo más alto del podio, en 296 carreras disputadas.

Posiciones

Pérez está en el Top-5

1. Lewis Hamilton 307 puntos

2. Valtteri Bottas 197 puntos

3. Max Verstappen 170 puntos

4. Sergio Pérez 100 puntos

5. Charles Leclerc 97 puntos

6. Daniel Ricciardo 96 puntos

7. Carlos Sainz 75 puntos

8. Lando Norris 74 puntos

9. Alexander Albon 70 puntos

10. Pierre Gasly 63 puntos

