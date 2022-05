Sergio "Checo" Pérez no pudo subirse al podio en el Gran Premio de Miami y por ello se le vio visiblemente molesto al final de la carrera, pues según explicó, tuvo problemas con su monoplaza.

Al finalizar la competencia en Miami, el piloto tapatío de Red Bull calificó el día para él como "un desastre total" y explicó por qué no pudo colarse entre los tres primeros.

"No pude hacer nada, tenía déficit en el motor y no pude llegar a Carlos (Sainz de Ferrari). No recuperé lo suficiente la potencia, un desastre total, tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía la fuerza en las rectas, ni con el DRS pude llegar a Carlos", dijo "Checo" Pérez.

LEE TAMBIÉN: Verstappen se lleva el Gran Premio de Miami

El piloto de Red Bull quedó fuera del podio en Miami Gardens, en el que Max Verstappen (Red Bull) fue el primer lugar y Charles Leclec y Carlos Sainz, ambos de Ferrari, hicieron el 2-3 respectivamente..

Por último, "Checo" lamentó no haber podido subir al podio y festejar con el público latino que se hizo presente en el Circuito Internacional de Miami.

"Me hubiera encantado estar en el podio con todos los latinos que apoyaron bastante el fin de semana", finalizó el piloto norteamericano de la escudería austriaca.

JL