El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, se enfrenta a un revés inesperado tras ser diagnosticado con apendicitis, lo que requerirá una intervención quirúrgica. A partir de la tercera sesión de práctica libre previa al Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 (F1) y durante el resto del fin de semana, el español no aparecerá en la pista.

El piloto será sustituido por el reserva Oliver Bearman, británico de 18 años, en el Campeonato de Fórmula 1 para el Gran Premio de Arabia Saudita 2024.

La familia Ferrari ha expresado sus mejores deseos para una pronta recuperación de Carlos Sainz, esperando que regrese a las pistas en plena forma.

"Día muy difícil para mí, no estoy del todo recuperado de la indisposición que me ha tenido en cama las últimas 24 h. Al menos he podido ir al circuito y aprovechar al máximo el tiempo en pista. Espero estar recuperado mañana para apretar al límite", escribió el piloto madrileño en sus redes sociales.

Este imprevisto pone a prueba la profundidad del equipo Ferrari y destaca la importancia de contar con pilotos de reserva capacitados. La comunidad automovilística envía sus mensajes de apoyo a Carlos Sainz y espera su regreso a la competición en condiciones óptimas.

