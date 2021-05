Ex jugador de Chivas denuncia a José Luis Higuera de acoso por su peso

Luis Márquez está en Tepatilán, él fue el responsable del gol que dio el título a los "Alteños" en la Liga de Expansión. El "Gordo", como se le apoda, pertenece a Chivas, equipo donde José Luis Higuera fue directivo y a quien Márquez señala de acoso, ocasionado por un problema que arrastra de hace algunos años.

En entrevista para el programa Súper Gol, de Guadalajara, Márquez reveló que el hoy directivo del Atlético Morelia (Higuera), fue quien se encargó de que no continuara en el cuadro Rojiblanco.

"En Zacatepec teníamos una muy buena relación. Me dijo que iba a regresar a Chivas y me mandó con una nutrióloga. Pasamos a Liguilla y ahí empezó todo, perdimos 3-1, yo siento que di un buen partido. En el viaje de regreso me llamó Higuera, me preguntó si me iba a alcanzar para estar en Chivas y yo le digo que estoy listo y sólo dijo: 'A ver si no te llevas una sorpresa por soberbio'."

Márquez reveló que en una ocasión le pidieron la contraseña de su celular, con el fin de bajar una aplicación que le ayudaría a bajar de peso y que en lugar de eso, ingresaron a sus conversaciones para borrar los mensajes, aunque expresa, tiene evidencias con capturas de pantalla.

"Para el partido de vuelta me dice que me iba a bajar una aplicación para la nutrióloga. Ya en el estadio me pidieron la contraseña, se las di, se jugó el partido y de regreso del estadio al hotel me doy cuenta que nunca me bajaron alguna aplicación y más bien se metieron a borrar los mensajes, pero yo tenía la captura de los mensajes".

Luis Márquez cuando estaba en las fuerzas básicas del Guadalajara fue a Selección Sub-21 y tras disputar dos torneos, recibió la distinción del mejor jugador. A su regreso, le dijeron que tenía que bajar de peso. Fue un ultimátum el que le dio la dirigencia que en ese entonces, José Luis Higuera controlaba.

El "Gordo" se sometió a un proceso para bajar de peso, dieta, más trabajos de entrenamiento para llegar a la meta que le habían puesto. Cuando le faltaban dos kilos, en una conferencia de prensa le preguntaron al entonces técnico Matías Almeyda sobre Luis Márquez, debido a la gran actuación que había tenido con selecciones menores. Ahí, Almeyda señaló que el futbolista estaba ocho kilos arriba de su peso ideal (eso le informaba el departamento de nutrición), esto (aseguró Márquez) para proteger a Eduardo "Chofis" López.

Higuera jamás intervino para que le dieran una oportunidad a Márquez, porque Almeyda le aseguró que con 'Chofis' era suficiente. De hecho, Higuera lo traía corto con la disciplina alimenticia, le ponía metas con el nutriólogo para bajar "equis" cantidad de kilos por mes y si no cumplía, entonces lo multaba, le baja el sueldo. Jamás hubo química entre el directivo y el jugador.

Lo que pocos saben

Márquez tuvo un problema de salud importante, se golpeó la cabeza en un vestidor, le dieron medicina y eso le complicó, tuvo problemas colaterales a la larga.

Por los medicamentos, el sistema endocrinólogo le dejó de funcionar como debe, motivo por el cual se le complica bajar de peso. En este tema, se desconoce si Chivas lo sabe y si lo trataron de ayudar en su momento.

A Luis le quedan seis meses de contrato con el Guadalajara todavía.

OA