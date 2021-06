Eurocopa 2020: las predicciones de los expertos de la BBC para el torneo

Empieza este 11 de junio en Roma y acaba el 11 de julio en Londres.

Estrena nuevo formato, con más partidos que en ediciones anteriores y con diferentes sedes en varios países.

Los aficionados regresarán a los estadios para apoyar a sus equipos, aunque con aforo limitado según el país. Se ocupará desde el 22% de asientos en Múnich, Alemania hasta el 100% en Budapest, Hungría.

El torneo promete un mes frenético de espectáculo, con Portugal defendiendo el título conquistado en 2016.

¿Quiénes son los favoritos según los expertos de la BBC?

La gran candidata

Parece haber cierto consenso entre los expertos en fútbol internacional de que Francia es la gran candidata.

El exfutbolista y presentador inglés de la BBC Gary Lineker (goleador en México 86) da algunas claves:

"Fueron finalistas hace cinco años y luego ganaron la Copa Mundial. Encima han incorporado a Karim Benzema. Han mejorado y tienen jugadores jóvenes brillantes. Tienen que ser los favoritos".

Francia se perfila como la gran favorita, especialmente por su potencial y explosiva delantera titular. FRANCK FIFE / GETTY

Francia presume de una de las delanteras más explosivas del certamen, con jugadores de clase mundial como Antoine Griezmann (Barcelona), Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG).

Rio Ferdinand, ex defensor central inglés y ganador de la Champions League, coincide con Lineker: "Son mis favoritos porque tienen el equipo más profundo y talentoso".

Otros discrepan y creen que tanto talento junto puede jugar en contra.

"Creo que Francia tendrá problemas. Tiene mucha calidad y eso también significa muchas disputas. Ya sabes cómo funciona en el campo. ¿Quién lanzará los tiros libres, los penaltis? Es un equipo con mucho ego", opina el exfutbolista Micah Richards.

Otros favoritos

Muchas de las miradas también se concentran sobre Portugal, que ya conquistó la pasada Eurocopa de 2016, precisamente venciendo a Francia.

Es una selección equilibrada que combina talento joven y veteranía.

Su máxima estrella, Cristiano Ronaldo (Juventus), puede que no tenga el mismo vigor con 36 años, pero conserva el olfato goleador. Nadie marcó más goles que el portugués este año en Italia (29) y es el máximo goleador en la historia de la selección lusa.

"Portugal tiene muchas opciones en ataque. Cuando tienes a Cristiano Ronaldo en tu equipo, todo puede pasar. Tampoco puede ignorarse que son los defensores del título", argumenta la futbolista inglesa Karen Carney, exjugadora de la selección inglesa.

Portugal llega como defensora del título y bajo el liderazgo de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo. GUALTER FATIA / GETTY

Portugal y Francia comparten el llamado "grupo de la muerte" con Alemania y Hungría. Será interesante verse medir a tales potencias temprano en el campeonato.

Bélgica es otra de las selecciones que a priori llega en mejor forma. Su portero y delantero, Thibaut Courtois (Real Madrid) y Romelu Lukaku (Internazionale) completaron una gran temporada.

Sin embargo, sus dos mejores jugadores, Eden Hazard y Kevin De Bruyne, no llegan en el mejor momento.

Hazard se ha perdido muchos partidos por lesión esta temporada con el Real Madrid y puede acusar la falta de ritmo.

De Bruyne, por otra parte, aún no está al 100% tras sufrir una fractura en el rostro hace unas semanas en la final de la Liga de Campeones con el Manchester City.

"Bélgica es fuerte y tiene varios jugadores brillando. Tienen un gran ambiente en el equipo y mucho talento", dice la ex futbolista inglesa Alex Scott.

Bélgica fue una de las semifinalistas del último mundial en 2018.

De Bruyne aún se recupera de una lesión, pero será una de las grandes cartas de la candidatura de Bélgica. DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY

Siempre candidatas

Si bien no protagonizan las quinielas de los expertos de la BBC, Italia, Alemania e Inglaterra siempre son fuertes aspirantes.

"He visto a Italia varias veces y me gusta mucho la forma en que Roberto Mancini (el entrenador), les pone a jugar arriba. No son el típico equipo italiano que se cierra e intenta marcar al contraataque", defiende el ex futbolista inglés Chris Waddle.

"El equipo de Mancini es inteligente con la pelota y siguen defendiendo muy bien. Solo un buen equipo les podrá eliminar", completa Waddle.

"Alemania está fuera de las grandes favoritas pero siempre encuentran el camino y no les descartaría", dice por otra parte el ex futbolista inglés Chris Sutton.

Alemania no está entre las claras favoritas esta vez, pero suelen ser muy competitivos en estos torneos. GETTY IMAGES

Hay mucho optimismo en Inglaterra con el equipo que lleva para la Eurocopa.

No es que sea muy difícil enfervorizar a los ingleses con su equipo de fútbol, pero los expertos argumentan que este año hay verdaderas razones para pensar en grande.

"Siempre nos emocionamos en grandes torneos. Pero en este creo que tenemos buenos motivos. Tenemos jugadores jóvenes emocionantes en todo el equipo", comenta Gary Lineker, y añade:

"Ojalá y uno de estos jóvenes sea la estrella del torneo. Puede ser Phil Foden (Manchester City) o Mason Mount (Chelsea) pero creo que será Jadon Sancho (Borussia Dortmund) el que se destacará si tiene oportunidad".

"No estoy muy seguro sobre la defensa de Inglaterra, pero creo que haremos buen papel porque tenemos mucho talento en ataque. Foden, Mount, Sancho, Jack Grealish (Aston Villa), Marcus Rashford (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur)...la lista sigue y sigue", completa Richards.

¿Será el año de Inglaterra? Calidad no le falta a este equipo lleno de jóvenes estrellas como Phil Foden. GETTY IMAGES

¿Habrá sorpresas?

Muchos todavía tenemos fresco en la memoria la gesta de Grecia ganando la Eurocopa de 2004 ante la anfitriona Portugal en la final. Nadie la daba por favorita al comienzo del torneo.

¿Puede un equipo fuera de los focos dar la sorpresa?

Sobre el papel parece difícil, pero los expertos de la BBC apuntan dos selecciones que pueden sorprender a muchos.

"Mi apuesta caliente para el torneo es Turquía. No mucha gente le espera pero tienen buen equipo y lo harán bien", se atreve Ashley Williams, exdefensor de la selección de Gales.

Rob Green, el exportero británico, no ve a ningún equipo en particular que destaque.

"Dinamarca es mi 'tapado'. Son muy ordenados, aunque puede que necesiten un delantero centro".

***

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.