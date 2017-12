Estrellato inmediato en la NFL

A tan sólo unos días de que termine la temporada regular de la NFL, no sólo están a punto de definirse aquellos equipos que calificarán a los Playoffs, sino que las carreras por los premios individuales llegan a sus últimas instancias.

Sin embargo, ahora no voltearemos a ver a los Tom Brady, Le’Veon Bell, Joey Bosa o Demarcus Lawrence. En una Liga donde las estrellas más grandes siempre tienden a brillar más alto que los demás, ponemos la mirada en los recién llegados que han demostrado tener la capacidad de convertirse en los siguientes grandes protagonistas.

Esta temporada ha visto jugadores promesas que simplemente no dieron el ancho, como el receptor de los Bengals, John Ross, primera selección que no tuvo una sola atrapada. Los Browns, que siguen sin encontrar un mariscal de campo que pueda sacarlos de la mediocridad tal y como no lo hizo Deshone Kizer, o incluso un Corey Davis que por alguna extraña razón sigue sin conectar con Marcus Mariota en Tennessee.

No obstante, sorpresas como Kareem Hunt y Alvin Kamara han hecho de la Liga una muy impredecible. O la confirmación de prospectos como Leonard Fournette y Marshon Lattimore, que se han mostrado a la altura de sus expectativas; todos ellos, candidatos a ser considerados como los novatos del año.

Tre’Davious White, CB Bills de Buffalo

Desde su llegada a Buffalo, White ha sido una constante en la defensa del primer equipo. Elegido como la primera selección del equipo y la número 27 global, tras la decepción que resultó Stephon Gilmore la temporada pasada, White asumió el rol de marcar a las principales armas aéreas de los contrincantes y con sus actuaciones nadie extraña a Gilmore ahora. Tre’Davious es un jugador rápido con muy buenos instintos para adivinar las jugadas y las trayectorias de los receptores. Pareciera tener un imán con el ovoide, es uno de los mejores defensores de pases en todo la Liga y juega como si tuviera varios años al máximo nivel.

Marshon Lattimore, CB Saints de Nueva Orleáns

Con la urgencia de mejorar su secundaria tras ser la defensiva que más yardas por pase permitió en 2016, los Saints de Nueva Orleáns canjearon su primera selección por Lattimore. Encargado de cubrir a los receptores estelares de sus rivales, ha frenado a jugadores de la talla de Mike Evans y Julio Jones. No sólo ha ayudado a su equipo atrás, sino que le da el tiempo a la línea defensiva de presionar al mariscal gracias a sus excelentes coberturas. Lattimore cuenta con aptitudes atléticas envidiables e inteligencia para estudiar a su marca. No sólo es el favorito para Novato Defensivo del Año, sino que podría estar compitiendo para Defensivo del Año.

Alvin Kamara, RB Saints de Nueva Orleáns

Seleccionado hasta la tercera ronda, (global número 67), poco juego se le vislumbraba con hombres como Mark Ingram y Adrian Peterson como corredores de los Saints. Tras la partida de Peterson, se ha convertido en el arma principal de la ofensiva de Drew Brees. Kamara puede atacar las defensas tanto por tierra como por aire, pues cada vez que le dan el balón encuentra el momento perfecto para correr y buscar el hueco. Funciona también como la válvula de escape preferida de Brees y por aquella vía tampoco duda a la hora de ofender. A pesar de no tener participación al inicio de campaña, es hoy la cara de los Saints que más temen los rivales.

T. J. Watt, LB Steelers de Pittsburgh

Los Steelers desde antes del Draft habían anunciado la necesidad de contratar a alguien que metiera presión al pasador. Seleccionado en la primera ronda en el puesto global número 30, Watt sorprendió a todos en su debut, con dos capturas y apuntándose una intercepción. Sin ser su función primordial, el bloquear pases no está fuera de la agenda de Watt, y lo ha hecho de maravilla. Con un pequeño bajón a mitad de temporada, recuperó su nivel en las últimas dos semanas y muy probablemente terminará como el novato con más capturas. Al igual que su hermano (J.J. Watt) ha demostrado que la calidad corre en la sangre de la familia.

Kareem Hunt, RB Chiefs de Kansas City

Nadie en la NFL tuvo un inicio más espectacular y dominador que el hace poco desconocido corredor novato de Kansas City tuvo. Hizo pedazos a la defensiva de los Pats en su debut, y se convirtió en el novato con más yardas desde la línea de golpeo en un partido en toda la historia de la Liga, comenzando con una racha de seis juegos con más de 100 yardas en cada uno. La capacidad de avanzar después del primer contacto son la principal virtud de este joven tomado en la tercera ronda. A pesar de haber tenido una mala racha esta temporada, su buen inicio de temporada y sus últimas dos actuaciones lo tienen como uno de los mejores novatos de este año.

Leonard Fournette, RB Jacksonville

Llamado a ser el mejor corredor de la generación 2017 del Draft, no ha decepcionado. Seleccionado en la primera ronda por los Jaguars de Jacksonville, el novato evidenció que los elogios no fueron en vano. La agresividad con la que juega y la potencia de un jugador de su tamaño, hacen de Fournette una verdadera máquina de correr. Con un Blake Bortles más precavido, éste ha encontrado en su corredor el balance perfecto para que el equipo camine. A pesar de su físico y potencia envidiable, Fournette hace de la velocidad en sus piernas su principal arma para penetrar defensas, tan sólo hay que preguntarle a Pittsburgh, que vivió en carne propia la peligrosidad de este jugador.

DRAFT

Los que sí y los que no se quedaron*

Bills y Chiefs son los únicos equipos con todos sus novatos drafteados en el roster. En contraparte, Bengals, Panthers y Packers son los equipos que más novatos tomados en el Draft descartaron, con cuatro cada uno.

AGENTES LIBRES

Novatos con suerte*

Después del Draft, los 32 equipos de la Liga prueban a jugadores que no fueron tomados con alguna selección. Falcons, Steelers y Titans, son los únicos equipos sin novatos tomados como agentes libres en sus rosters, mientras que Saints, Dolphins y Packers son los equipos como más novatos contratados como agentes libres, con seis cada uno.

* Hasta la Semana