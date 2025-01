Este es el jugador de Liga MX que fue despedido por jugar en la 'talacha'

En los últimos meses, los partidos amateur, conocidos como “talacha”, han captado la atención del público al mostrar a jugadores profesionales participando en ellos. Este fenómeno ha generado polémica, especialmente cuando impacta la carrera de los futbolistas.

Uno de los casos más sonados es el de Humberto ‘Gansito’ Hernández, exguardameta de Leones Negros y figura del Atlante en la Liga de Expansión MX, donde era capitán y campeón. Hernández reveló recientemente que un partido de “talacha” durante sus vacaciones fue el motivo de su despido del club azulgrana.

“Fue por eso, no les pareció. Yo estaba en mis vacaciones y no fue con el deseo de perder todo. A la directiva le molestó esa parte, me dieron sus argumentos, me separaron del grupo y un sábado me dijeron que ya no estaba en el equipo” , explicó el portero con evidente tristeza.

Aunque lamenta la situación, Hernández admitió que entiende la postura de la directiva. Según el jugador, los dirigentes apelaron a una cláusula del contrato que prohibía exponer su integridad física fuera de las actividades oficiales del club.

“Es entendible, ellos lo estudiaron bien. Me enseñaron una cláusula en el contrato y no podía exponerme. Al final de cuentas quiero seguir jugando, fue una decisión que tomé” , concluyó.

¿Por qué las “talachas” generan controversia?

Las denominadas talachas, son partidos informales que, ya sea por recreación o incentivos económicos, reúnen a jugadores amateurs o profesionales. Sin embargo, aunque esto puede parecer una actividad inofensiva, estos partidos informales pueden suponer un alto riesgo para los clubes, por posibles lesiones que pueda recibir el jugador.

Con lo anterior y la ahora pausa en la carrera del futbolista, este deberá esperar una nueva oportunidad en algún otro club cercano.

