El Estadio Akron tendrá un nuevo sistema de drenaje de última tecnología de cara a la Copa del Mundo 2026, el cual permitirá mantener en mejores condiciones el terreno de juego y otorgará una mayor durabilidad al césped de la casa del Guadalajara.

El sistema, avalado por FIFA y denominado “Draintalent”, ha sido implementado en la cancha del Estadio Akron . Ante esto, en entrevista para EL INFORMADOR, Raúl Barrios reveló que se trata de un sistema que succionará el agua de manera inmediata, además de contar con riego interno.

“Es impresionante. Imaginemos un radiador de un coche que tiene un serpentín: a cada metro va un tubo, el cual tiene unos sensores que, cuando detectan humedad y esta llega a cierto nivel, activan unas bombas que aspiran como si fueran una aspiradora, pero de agua”, señaló.

Asimismo, detalló que, gracias al sistema de drenaje, las lluvias ya no serán un problema para el césped del AKRON, ya que ni con la peor tormenta se tendrá que detener el juego. Al detectar el incremento del agua en el campo, la cancha se secará en poco tiempo.

“Entonces imagínate, no hay que esperar, ni siquiera a que la gravedad escurra el agua; no hay que esperar nada de eso. Automáticamente, las bombas empiezan a succionar aire con agua y la cancha se seca de manera inmediata. Se puede jugar incluso con la peor tormenta de los últimos 50 años y no parar el juego”, añadió.

Al final, puntualizó que contará con un sistema de riego interno, el cual evitará el uso de aspersores externos y permitirá que, incluso durante otros eventos, el césped continúe hidratándose. De esta manera, la cancha sufrirá daños mínimos y tendrá una mayor resistencia.

“También tendrá un sistema para regar la cancha por la parte de abajo. Ya no necesitas estar regando por arriba con aspersores, porque de repente hay estadios que tienen mucha actividad, muchos conciertos, otro tipo de eventos, y no los puedes regar. Entonces puedes regar por la parte de abajo, lo cual me parece ya sumamente novedoso y de muy alta tecnología. Y, finalmente, lo coronas con un tipo de césped que es la primera vez que se va a ver en México: esta variedad de bermuda de altísimo nivel, como la que ves en Europa cada ocho días”, concluyó.

