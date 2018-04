Espinoza, feliz por salvarse del descenso

Luego de la tormenta llegó la calma para el conjunto rojinegro. Tras haber ganado de manera dramática a los Gallos del Querétaro y de esta manera salvarse prácticamente del descenso, la alegría llegó para el estratega del Atlas, Gerardo Espinoza, quien aseguró que resultados como el de la noche de este viernes aumentan su compromiso con la institución rojinegra.

"Estoy muy contento. Eso me da más compromiso, más responsabilidad. Día a día me entrego al cien. Todos los días llego y ofrezco lo mejor de mí y buscar a los muchachos con un aporte, que no sea sólo el entrenar e irse, sino que sea algo bueno para su vida y su carrera".

El también conocido como "Loco" indicó que siempre pensó en lo complicado del encuentro ante el Querétaro, aunque aprovechó la energía positiva de su plantel para sacar lo mejor de ellos y agenciarse los tres puntos.

"Mi pensamiento era que iba a ser complicado por todos los resultados que se venían dando, por el estado de ánimo del plantel. Sin embargo el llegar con energía positiva, buscarles su mejor lado y la parte de futbol que tienen y no la estaban expresando".

Como mandamás del banquillo de los Zorros, Espinoza no ha conocido la derrota al sumar dos victorias y un empate en su segunda etapa como director técnico del plantel tapatío.