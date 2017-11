Es la noche de mi vida: Arlett Tovar

Primero lo soñó y después lo hizo realidad. Hoy forma parte de la plantilla rojiblanca que se ha consagrado como la primera en ganar el título en la Liga Mx Femenil. Arlett Tovar, la defensora central del Rebaño Sagrado, aseguró que esta es la mejor noche de su vida.

“El trabajo día con día es lo que nos da para llegar hasta aquí, esa jugada es la de siempre, centro de Tania y yo llego para el gol"

Tovar, quien se consagró como una de las artífices del título del Guadalajara con un doblete en el encuentro de vuelta, señaló que siempre tuvo la firme convicción de anotar un gol que le diera el gallardete al conjunto tapatío.

“Sin duda alguna es la noche de mi vida. Quizá no soñé con un doblete, pero sí salí con la convicción de marcar un gol, eso siempre me pasó por la mente. No podría expresarlo con palabras, siento mucha emoción, mucha felicidad, esto es algo que no se describe”.

La zaguera del conjunto rojiblanco agregó que el trabajo diario fue la clave para convertirse en campeonas, ya que las jugadas de los dos primeros goles son practicadas en todos los entrenamientos del equipo campeón del futbol mexicano.

“El trabajo día con día es lo que nos da para llegar hasta aquí, esa jugada es la de siempre, centro de Tania y yo llego para el gol. Estábamos seguras de que lo íbamos a lograr, confiadas de que podíamos y así fue, hoy somos las campeonas del futbol mexicano y ese fue el objetivo de siempre”.

