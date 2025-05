Equipos de la liga Expansión MX no pierden la esperanza de que vuelva el ascenso

La polémica sobre el ascenso y descenso se volvió a encender. Cada vez falta menos para que se cumpla con el plazo de cinco años que puso la Federación Mexicana de Futbol respecto a la suspensión de este formato de competencia y no existe una sola garantía de que el sistema establecido desde 2020 vaya a modificarse, dejando entre la penumbra a los equipos que desean volver a Primera División.

En medio de una crisis de salud mundial que afectó al mundo hace un lustro, el entonces presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, informó sobre la eliminación de la Liga de Ascenso con el principal argumento de que varios clubes de la Segunda División tenían una precaria situación económica y su infraestructura era insuficiente para competir en Primera, por lo que se buscaría una estabilización económica para que años después este formato regresara más fortalecido.

Asimismo, una de las principales intenciones de la creación de la Liga de Expansión era fortalecer las categorías inferiores, lo cual no ha ocurrido. Además, respecto a la implementación de las multas a los últimos tres equipos de la tabla de cocientes, se había señalado que dichos montos se invertirían en la mejora de clubes de la Expansión, pero tampoco ha habido cambios tangibles.

Este cambio trajo consigo opiniones divididas y múltiples disgustos que se hicieron notorios en equipos como Leones Negros, Venados de Mérida y Correcaminos, mismos que en 2020 presentaron una demanda en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ya que estos clubes explicaron que habían realizado una debida inversión para buscar su lugar en Primera División de manera justa.

Sin embargo, el TAS ratificó la suspensión del ascenso y descenso con un fallo a favor de la FMF, decisión que, incluso puso a dudar a la UdeG sobre su continuidad en la Liga de Expansión. Además de los universitarios, otro de los clubes que se han pronunciado ha sido el Atlante, que en múltiples ocasiones ha manifestado que al no existir el ascenso se le quita competitividad al futbol mexicano.

Recientemente, José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia, aseguró que el ascenso volvería a mediados de 2026, refutando que de seguir así, el futbol mexicano se vería más dañado. No obstante, aún es una incógnita si la Segunda División volverá a su formato previo a la pandemia, sobre todo porque los altos mandos de la FMF no han tocado el tema a un año de que termine el plazo establecido en la suspensión original.

Ayer se dio a conocer que hay una nueva demanda ante el TAS con la que los clubes de la Liga Expansión MX quieren asegurar el regreso del ascenso y descenso; los equipos involucrados son Leones Negros, Atlante, Atlético La Paz, Cancún FC, Atlético Morelia, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados de Mérida y Jaiba Brava.

Leones Negros es uno de dos equipos que tiene certificación. IMAGO7/R. Vogel

Sólo hay dos clubes certificados

Con el inicio de la temporada 2025-2026, los equipos de la Liga de Expansión se encuentran a la espera de que inicie el proceso de certificación para poder ser elegibles para el ascenso a la Liga MX.

Desde la abolición del ascenso y descenso en 2020, solo Leones Negros y Atlante han podido cumplir con los requisitos que pide la Liga MX para ser elegibles y tener oportunidad de ascender a primera división.

Hay otro sector de equipos que han intentado, pero no han conseguido los requisitos necesarios para sumarse a esta breve lista.

En 2024 equipos como Mineros, Atlético Morelia, Venados, Cancún FC y Celaya no cumplieron con alguno de los requisititos del cuadernillo de cargos y presentaron inconsistencias en su documentación, por lo que no fueron certificados por el máximo organismo.

En la presente temporada, los clubes que en el año futbolístico pasado fueron rechazados están a la espera de que le den apertura al nuevo proceso, con la finalidad de contar con cuatro equipos certificados y que regrese el ascenso al futbol mexicano.

Sin embargo, la Liga MX, no ha abierto el proceso de certificación, por lo que no pueden presentar el cuadernillo de cargos para ser considerados. Aunque se tenía presupuestado que iniciara en marzo o abril, hasta el momento no se ha dado apertura, por lo que los equipos aún tienen incertidumbre respecto a si podrán presentar su documentación para ser elegibles.

Requisitos para certificarse como club con derecho a ascenso en México