Entregan Premio Estatal del Deporte de Jalisco

Como parte de las festividades por la conmemoración de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre se entregó el reconocimiento al Premio Estatal del Deporte de Jalisco 2017, mismo que este año fue ganado por el patinador Jorge Luis Martínez Morales y por la clavadista Arantxa Chávez.

La Glorieta Niños Héroes fue el escenario donde ambos deportistas se dijeron orgullosos de haber recibido este reconocimiento en un estado donde conviven un gran número de atletas destacados.

Martínez, de origen sonorense pero domiciliado en Jalisco desde 2008, reconoció que lo tomó por sorpresa recibir este reconocimiento, ya que en 2016 no lo ganó a pesar de haber sido campeón del mundo.

“La verdad sí me sorprendió un poco porque el año pasado no lo pude ganar aun siendo campeón mundial, claro que fue año olímpico y por eso era complicado, pero este año pude repetir podio en el mundial y gracias a eso pudimos ganar este premio”, compartió.

La Glorieta Niños Héroes fue el escenario donde fueron condecorados los deportistas en la edición del Premio Estatal del Deporte de Jalisco 2017. EL INFORMADOR / D. Reos

Este año, Jorge Luis Martínez ha destacado a nivel internacional gracias a su plata en la prueba de 100 metros carriles dentro del World Roller Games 2017. Además, el patinador también se colgó el oro dentro de los 500 metros de la Copa Europea Bélgica 2017.

Por su parte, Arantxa se hizo de este reconocimiento por su destacada labor dentro de la Universiada Mundial 2017 en Taipéi, justa en la que logró ser la máxima medallista de México al conseguir tres medallas de oro.

Con este resultado, Chávez afirma haber retomado la confianza que perdió debido a que no pudo clasificar a los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Ganar esas medallas me ayudó mucho porque yo venía con una autoestima muy baja. Tuve que trabajar con mi entrenador y con un psicólogo que me ayudó bastante. Tres medallas en la Universiada sí me regresaron la confianza para saber que puedo seguir en este deporte”, finalizó la saltarina.

El año pasado, en 2016, la judoca Lenia Ruvalcaba y el clavadista Germán Sánchez fueron los galardonados con este reconocimiento.



OF