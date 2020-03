En México no le hemos dado importancia al Covid-19: Jesús Molina

El capitán del Guadalajara, Jesús Molina, espera que el tema Covid-19 se controle cuanto antes, para el bien de la humanidad, que se tomen las decisiones adecuadas pensando en la salud principalmente, porque pareciera que en México no se le ha dado la importancia que en otros países, que han cerrado incluso sus fronteras como El Salvador.

“Es algo que alerta cada vez más, conforme pasan los días, las semanas, es un tema de preocupación, obviamente tengo familia, no solamente aquí en Guadalajara, en todas partes del mundo".

"Es un tema del que hay que estar pendiente, hay que cuidarnos, tomar las medidas necesarias para que no se contagie. Yo creo que como país tenemos que darle un poquito de seriedad a esto, porque sí es algo que se está saliendo de las manos de todos y sobretodo acá en México creo que no le hemos dado la importancia necesaria”.

El protocolo que modificó la Liga MX antes de los partidos, le parece bien al jugador, aunque considera que no es suficiente, porque hay cosas que no se pueden evitar, como el tener contacto durante el partido, por lo tanto ¿qué tanto sirve que no se saluden al inicio de los encuentros?.

“Según leí ayer en las redes, la Liga ya tomó precauciones en el tema, en ese sentido, como no saludar de mano en el protocolo, tener el mínimo contacto con el rival o compañero, lo cual es complicado porque por lo regular somos mucho de saludarnos, de abrazarnos con los compañeros que tenemos en otros equipos pero implica tu salud, entonces hay que tomar muy bien esas recomendaciones porque es un virus que está impactando a nivel mundial, así que debemos darle el valor que corresponde a eso”.

Cualquier recomendación, pide el capitán que se tome con total seriedad, siendo responsables en todo momento para entre todos, poner el granito de arena y vencer al Covid-19.

“Hay que tomarlo muy bien, lo principal es la salud, nos tenemos que cuidar entre nosotros y no lo digo como Liga, sino como país en general. Debemos tomar las medidas preventivas que requiera, porque sí es algo de alarmar. Si mal no he leído, ya es pandemia en Europa, entonces no esperarnos a que esté grave la situación para empezar a escuchar esas recomendaciones que se nos hacen”.

El cuerpo médico del Guadalajara, le giró a todos los jugadores del plantel ciertas recomendaciones de prevención, mientras que en la entrada del club, se pusieron carteles informativos para quienes normalmente están en el club y visitantes.

