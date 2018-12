En Cruz Azul dan vuelta a la página

El director técnico de Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, sugirió evitar pensar en los 21 años que tiene La Máquina sin conseguir un título de la Primera División del futbol mexicano.

Luego de quedarse en la orilla una vez más el pasado domingo, tras perder frente al América en la Final del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el estratega dio la cara ayer y exhortó a dejar de lado esa larga racha negativa.

Como analogía, explicó que esa escasez de trofeos en La Máquina y tras otro descalabro en la disputa del título es como “tener una mancuerna que pesa 21 kilos, 21 años sin ganar, si la cargo poco tiempo no va a pesar, pero si todos los días lo recuerdo, no voy a poder con esa mancuerna”.

La derrota frente a las Águilas fue como frenar un carro, pero eso no quiere decir que el proyecto se haya desmoronado, en Cruz Azul aspiran a pelear por todo en el Clausura 2019 y el nuevo revés lo toman ahora como un impulso.

Descartó que exista presión por el hecho de fallar en la conquista de la Liga MX, “para nosotros no nos pesa la presión, no nos mueve de manera negativa sino como un reto, el tiempo crece y el reto será más grande”.

A partir del próximo 27 de diciembre, el equipo de Cruz Azul comenzará a preparar lo que será el primer semestre del año con el Clausura 2019 y la Copa MX, donde la meta es jugar de nuevo 31 compromisos, lo cual significa que pelearán por el trofeo en ambos certámenes, tal y como sucedió en esta segunda parte de 2018.

“Si se quiere ir por el doblete queremos tener 31 partidos más, para eso debes tener buena planificación, es base esencial para lo que es el éxito y nuestro trabajo”.

Dejó en claro que no existe un deseo por encontrarse con América de manera específica en la disputa por algún título, en el cuadro cementero sólo piensan en triunfar sin importar el rival que se les ponga enfrente.

“Nosotros queremos ganar a quien sea, no es el tema que sea contra América. El equipo, el club, lo que quiere es ganar. Nosotros no jugamos sólo contra América, tenemos una mentalidad ganadora, no es ganar a nadie nada más porque en el pasado te ha ganado más veces, quieres ganar a todos”, sentenció.

Ricardo Peláez quiere a La Máquina siempre dentro de la Liguilla

Más allá de que el título de la Liga MX sea una obligación, el director deportivo de Cruz Azul, Ricardo Peláez, explicó el claro objetivo que existe: que el club siempre clasifique a la Liguilla del balompié mexicano.

Para el dirigente, el hecho de meterse a la Fiesta Grande confirma una estabilidad en la institución y aumenta las posibilidades de lograr el ansiado campeonato.

“Es importante separar funciones, el compromiso directivo es estabilizar al equipo, fue superlíder, clasificó, ganó la Copa. Como directivo mi objetivo es que el equipo esté permanentemente en zona de clasificación y va a ser campeón”, dijo ante los medios de comunicación.

Insistió: “Por obligación debe clasificar a Liguilla y estando ahí está más cerca el éxito”, por lo que se busca siempre conformar un plantel competitivo y para el Torneo Clausura 2019 no será la excepción.

Segundo refuerzo

La directiva y cuerpo técnico de Cruz Azul siguen apultalando al equipo de cara al Torneo Clausura 2019, y un día después de anunciar la contratación de Orbelín Pineda, ayer se hizo oficial el fichaje de su segundo refuerzo, se trata del atacante uruguayo Jonathan Rodríguez, procedente del Santos Laguna.