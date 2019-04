Chivas no va a descender: Mariano Varela

Luego de una derrota más a manos de Monarcas Morelia este fin de semana, Chivas está igualado con Querétaro en el último lugar de la lucha por no descender el siguiente año futbolístico.

Sin embargo, pese a esta situación, Mariano Varela, director deportivo del Guadalajara, señaló que no contemplan la posibilidad de perder la categoría, pues fue tajante al asegurar que el Rebaño no descenderá pese al panorama adverso en el que se encuentra.

De la misma forma, el dirigente aseguró que ya se está pensando en la planificación del siguiente torneo, pues “cada quien está haciendo su parte” y ya se piensa, incluso, en conformar el plantel del siguiente semestre.

“No tenemos que pensar en eso (el descenso), aunque está ahí. Me tocó vivirlo en su momento con ‘Chepo’, en un juego en la cancha de Lobos que comenzamos perdiendo y al final le dimos la vuelta con dos goles del ‘Cubo’ (Erick Torres). De ahí el equipo se levantó y no volvimos a perder hasta semifinales si mal no recuerdo”.

“Hoy nos restan tres partidos y se los digo: este equipo no va a descender, insisto, no va a descender, cada quien pondrá su esfuerzo, a traer un plantel y analizar. A veces piensan que nosotros estamos tranquilos y no, no es así, seguimos pensando y visualizando el siguiente torneo”, compartió.

Respecto al tema del entrenador, puesto que en este momento es ocupado por Tomás Boy, Mariano Varela prefirió no ahondar en detalles, aunque aseguró que se siguen analizando las opciones para el banquillo rojiblanco.

