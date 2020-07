En Chivas me cepillaron dos veces: Gerardo Arteaga

Gerardo Arteaga cuenta las horas para reportar con su nuevo equipo, el Genk de Bélgica. Mientras eso sucede, el lateral izquierdo hizo una retrospectiva de su carrera, cuando intentó entrar a las fuerzas básicas del Guadalajara.

"En Chivas hice un selectivo, me cepillaron dos veces, en Atlas en una escuelita también", resaltó entre risas el defensa de 21 años de edad, en entrevista con "Los Campamentos de W Deportes".

Fue en 2013 que Arteaga Zamora se aventuró y dejó sus tierras tapatías para arribar a La Comarca Lagunera, con Santos, escuadra con la que debutó en Primera División en octubre de 2016, contra Gallos Blancos de Querétaro.

Sobre su salida al Viejo Continente, Gerardo detalló que "tenía tiempo trabajando eso, lo esperaba, pero me toma por sorpresa, contento y obviamente con poco de nervios y ansiedad, pero contentísimo con esta noticia. Mi representante lo vio como buena opción para seguir creciendo, la verdad es que agradezco a Santos que me diera la oportunidad".

Si los reflectores del futbol belga no son suficientes para ser considerado por la Selección Mexicana, el defensor le restó importancia, aunque sí anhela unos Juegos Olímpicos y el Mundial de Qatar 2022.

"Son competiciones que tengo en mente, los Olímpicos y el Mundial los tengo en la mira, el hecho de ir a Europa no garantiza un lugar en Selección, hay que trabajar.

"Europa no te asegura, yo voy para trascender, durar mucho tiempo allá, no voy con miedo si no me llaman, obvio que quiero ser convocado, no voy con ese miedo, aunque no es una liga top, pero seguiré trabajando", sentenció.

OF