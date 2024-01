En Barcelona, aún no piensan en Rafa Márquez

Las declaraciones de Rafa Márquez sobre asumir las riendas del Barcelona no cayeron bien en los altos mandos del equipo blaugrana, sobre todo, porque casi se empalmaron con las de Xavi Hernández, quien aseguró que dejará la dirección técnica del Barça al final de la temporada.

“Quién no, ¿no? (dirigiría al Barcelona), pero lo más importante es seguir preparándome porque es mi segunda temporada como técnico aquí (Barça Athlétic); prepararme por si llega ese momento. A una oportunidad así no le puedes decir que no; y si llega, intentaré estar disponible y tratar de hacerlo posible”, comentó Márquez.

¿Qué opinaron? De acuerdo con el diario Sport de Barcelona, estas declaraciones fueron consideradas “como un gesto inoportuno y torpe”, por lo cual no se debería de repetir en futuros encuentros con la prensa, sobre todo teniendo en cuenta que fue el propio presidente del equipo, Joan Laporta, quien respaldó a Xavi Hernández hasta finales de la campaña.

Fue en 2021 cuando Xavi asumió las riendas del equipo, teniendo como misión principal estabilizarlo y regresarlo a la pelea por todos los títulos que estuvieran en juego. Sin embargo, a pesar de haber conquistado la Supercopa y la liga el año pasado, los resultados en la presente campaña no se han dado y, por ello, el propio entrenador ha sido quien ha decidido dar un paso al costado.

Rafa Márquez asumió en 2022 las riendas del Barcelona Athlétic; desde entonces, el “Káiser” michoacano suma 61 partidos dirigidos, llamando la atención de los dirigentes del club, sobre todo por el estilo que ha logrado implementar con los canteranos.

En la presente campaña, el Barça Athlétic se mantiene en la sexta posición con 34 unidades, a seis del líder general de la clasificación, el Ponferradina.

Arteta se descarta

El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, se descartó como candidato a ocupar el banquillo del Barcelona en sustitución de Xavi Hernández.

El técnico vasco, criado en la cantera culé, calificó de “totalmente inciertas” las informaciones difundidas por un medio catalán que le situaban como el recambio de Xavi dado que tenía supuestamente la intención de salir del Arsenal.

“¿Quién, yo? Eso son noticias falsas. Sobre lo que se lee, estoy bastante molesto. No me lo podía creer, no tenía fuentes”, declaró en relación a ese texto. Arteta finaliza su contrato con los Gunners en el verano de 2025.