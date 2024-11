Ella Bucio consigue medallas de oro y plata en el Mundial de Parkour

La representante mexicana, Ella Bucio Dovalí, consiguió la medalla de oro en la modalidad de velocidad femenil, en la segunda edición del Campeonato Mundial de Parkour celebrado en Kitakyushu, Japón.

La máxima represente de la disciplina en México, se convirtió en la mejor a nivel internacional en la prueba de velocidad, luego de conseguir 38.26 segundos, superando a la estadounidense Audrey Johnson quien registró 38.62 segundos y a la sueca Miranda Tibbling 39.55 segundos.

"Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente por los cambios de calendario debido al clima y por no saber si competiríamos o no, pero al final, si no lo intentas, no puedes triunfar. Estoy feliz de haber ganado a pesar de todas esas dudas", dijo Bucio tras obtener la medalla de oro.

Tras la obtención de la medalla de oro en la prueba de velocidad, la mexicana conquistó la medalla de plata en la modalidad de estilo libre femenil, misma que se disputó en el cierre del Campeonato Mundial de Parkour

Bucio Dovalí registró el segundo sitio con un total de 30.2 puntos, quedando detrás de la china Chunsong Shang, quien se llevó la presea dorada con 33.1 unidades, mientras que la estadounidense Audrey Johnson 27.4 puntos se quedó con el tercer puesto.

Por su parte, las mexicanas Raquel Olson y Marlene Coronel concluyeron su participación en la primera fase, al conseguir el noveno y décimo segundo sitio tras completar el recorrido con marcas de 48.09 y 53.28 segundos.

Mientras que en la categoría de estilo libre varonil, los mexicanos Sebastián Galván, Mauricio Huerta y David Reyna terminaron su participación en la etapa de clasificación tras conseguir 10, 13 y 17 sitio respectivamente, quedando fuera de la final a la que únicamente clasificaron los ocho primeros lugares.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV