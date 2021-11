El último soñador

Muchos recuerdos llegaron a su mente. Fue el director técnico que llevó al Atlas a disputar su más reciente Semifinal en el Torneo Apertura 2004. Sergio Bueno fue el entrenador que hizo soñar a la Fiel y quien sin tanto reflector dirigió a un equipo plagado de ímpetu, buen futbol y buenos jugadores.

De aquel certamen de 2004 al que se vive hoy en el Apertura 2021, Bueno reconoce que hay muchas similitudes. Pero por principio de cuentas, el rival, el momento y la instancia.

En aquel entonces, Atlas había llegado cuarto de la tabla general con 31 puntos, mientras que Pumas, por las bondades del reglamento y del sistema de competencia, se metió a la Fiesta Grande en noveno sitio con 23 unidades.

El timonel consideró en entrevista con El Informador, que el actual Atlas está ante su gran oportunidad de hacer historia y conseguir finalmente, el anhelado título que no se da desde hace más de 70 años.

- ¿Cómo ha visto al Atlas en este torneo?

- Lo veo estable, con dominio de su idea futbolística, no es espectacular, pero es un equipo sobrio, ordenado, que nunca lo agarras mal parado en el terreno de juego y siempre genera situaciones de peligro. En términos generales he visto una campaña muy aceptable de Atlas, con una combinación de jugadores extranjeros, con jugadores de cantera, la mezcla perfecta, así que llegó la hora de la verdad para este equipo rojinegro. Si logran sortear a Pumas, creo que podrían lograr lo soñado durante tantos años.

- ¿Qué virtudes le ve al Atlas?

- Hay que partir de que tiene una columna vertebral con jugadores experimentados, como es el caso de Camilo Vargas, de Martín Nervo que ya vivió un buen momento con Santos; Aldo Rocha que vive un gran momento y un centro delantero como Julio Furch, que es un jugador consolidado; a eso hay que agregar a jugadores competitivos como el caso de Jesús Angulo, Luis Reyes, Diego Barbosa, Jairo Torres, el mismo Julián Quiñones, que parece que cada vez juega mejor. Tienen noción, idea y conocimiento colectivo que los hace cada vez más fuertes.

- ¿Qué similitudes hay con aquel equipo de hace 17 años?

- Yo pienso que la coincidencia es que en el Atlas encontraron la relevancia y confianza al jugador rojinegro, al que viene desde abajo, al que le da identidad al club y que la dirigencia debería apuntalar en puestos que se necesita y creo que en eso hay una coincidencia entre planteles.

- ¿Está el Atlas para ser campeón?

- Yo todavía no me los imagino así, pero no quiere decir que no lo vayan a lograr, antes de pensar en esa situación que es muy relevante, hay que pensar en dar el siguiente paso, porque tienen enfrente a un rival que ha crecido una barbaridad en la Liguilla, encuentro también un estado anímico y un estado futbolístico de los Pumas muy similar al de aquella época nuestra de 2004, que llegó de último momento y fue campeón. Tienen que ser muy conscientes y muy responsables de esta situación que se avecina.

- ¿Qué recuerdos tiene sobre aquella eliminación en 2004?

- Sin duda que nos dejó con una sensación de vacío impresionante, porque el Atlas había crecido una barbaridad, habíamos dejado a Chivas fuera en Cuartos, teníamos un funcionamiento muy definido, jugábamos de memoria y sinceramente creo que fuimos a hacer un gran partido a CU y de ir perdiendo 3-1 empatamos a 3 y al final nos hicieron otro. Sabíamos que cerrábamos en nuestra cacha, eso nos ilusionaba y queríamos hacernos sentir, porque en el Jalisco nos habíamos hecho fuertes. El futbol tiene misterios, el equipo jugó ansioso, cada minuto nos comía la tranquilidad y para colmo cae un gol de Pumas del “Kikín” Fonseca que nos puso contra las cuerdas. Dejamos ir una valiosa oportunidad de trascender, porque creo que el equipo estaba preparado para ello, y así es nuestra Liguilla.

EL RECUERDO

La alineación del Apertura 2004

José de Jesús Corona

Manuel Pérez

Omar Blanco

Fernando Salazar

Jaime Durán

Gerardo Espinoza

Juan Carlos Medina

Daniel Herrera

Juan Pablo García

Carlos María Morales

Robert de Pinho

MQ