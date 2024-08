El regreso de la Liga MX y los puntos por considerar

Por segundo año consecutivo, los equipos mexicanos no pudieron trascender en la Leagues Cup y, sin tiempo que perder, los reflectores se vuelven a poner en el Apertura 2024 de la Liga MX, el cual reanudará todas sus acciones este viernes 23 de agosto con los partidos entre Querétaro vs Cruz Azul, Xolos vs Monterrey y Mazatlán vs Pachuca.

Después de casi un mes, el torneo se puso en marcha la semana pasada con tres compromisos que fueron adelantados para que algunos conjuntos que sufrieron la eliminación prematura en Leagues Cup no perdieran ritmo, jugándose el Puebla-Rayados de la jornada 16, Xolos vs Santos de la jornada 8 y Atlético de San Luis vs Querétaro de la jornada 13.

A pesar de que apenas se disputará la fecha 5 , existen cambios importantes en la Liga MX, respecto hace unas semanas. El más destacado, es que este próximo fin de semana, el argentino Martín Demichelis debutará como director técnico de Monterrey, luego de la mala exhibición que la pandilla vivió bajo el mando de Fernando Ortiz.

Las presiones tampoco se hacen esperar y América está llamado a levantar su vuelo. Hace tres meses que se convirtió en bicampeón del balompié azteca, pero su desempeño no ha sido el mejor en este torneo. Cayeron derrotados en cuartos de final en Leagues Cup y en la liga se encuentran en décimo lugar producto de dos victorias y dos derrotas.

Uno de los atractivos de la jornada 5 será ver a el profe Pauno enfrentando al equipo que lo trajo a México. Las Chivas se reencontrarán con el último estratega que los llevó a una final después de seis años, siendo una prueba difícil ya que enfrentarán a los Tigres desde el Estadio Universitario.

Al momento, hay cinco equipos invictos , y uno de ellos es el Atlas que registra un par de triunfos y la misma cantidad de empates.

Por el contrario, existen otros cuatro clubes que tampoco conocen la victoria. Pero, especialmente, Ignacio Ambriz que dirige a Santos, y Mauro Gerk que lidera al Querétaro, son los estrategas que se encuentran en la cuerda floja de no mejorar sus resultados.

