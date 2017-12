El número 10 me seguirá por el resto de mi vida: Decio de María

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol Decio de María defendió la propuesta que contempla que México albergue solo 10 partidos de la Copa del Mundo que propone organizar en 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, aunque admite que el recuerdo de esa decisión lo perseguirá toda su vida.

En una presentación en la que estuvieron presentes los dirigentes del futbol de los tres países, De María hizo notar la carga económica que implicaría construir más estadios y destacó la posibilidad de convertir a México en el único país que ha organizado tres mundiales, luego de las justas de 1970 y 1986.

"Un 95 por ciento de la gente va a decir 'Gracias, tuvimos una tercera Copa del Mundo en México' "

"El dinero que vendría de la sociedad, creo que sería mejor gastarlo en otras cosas y no en construir estadios, así que por muchas razones estoy satisfecho con la decisión", explicó el directivo en declaraciones que reproduce el Washington Post.

"Sé que si obtenemos la aprobación de la FIFA para organizar la Copa del Mundo del 2026 voy a encontrar gente en la calle que me dirá con malas palabras '¿Por qué 10?', pero va a haber un 95 por ciento que va a decir 'Gracias, tuvimos una tercera Copa del Mundo en México, la disfrutamos, mostramos al mundo lo que podemos hacer juntos. Pero el número 10 me va a seguir por el resto de mi vida".

Sunil Gulati, presidente de la Federación estadounidense reveló el proceso de negociación entre los tres países, en el que México intentó obtener partidos de mayor significado simbólico.

El dirigente estadounidense relató en tono de broma la conversación en la que participó junto a De María y un ejecutivo de la empresa Televisa, cuyo nombre no especificó. El representante de la televisora propuso que el partido inaugural de la justa mundialista se llevara a cabo en el histórico Estadio Azteca, idea que Gulati rechazó.

"Le dije, 'mira: ¿por qué no nos retiramos y lo hacen ustedes y Canadá?". Me respondió 'Ok, está bien'. Y le dije "Pero no pueden usar el espacio aéreo estadounidense durante el evento'".

RR