''El madridismo se puede ilusionar'', dice Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lanzó un mensaje de ilusión al aficionado madridista de cara a la próxima temporada, asegurando que "se puede ilusionar" por el proyecto que han comenzado a dar forma para olvidar la actual campaña.

"El madridismo se puede ilusionar, yo el primero", afirmó cuando fue preguntado por las sensaciones que tiene tras los primeros movimientos en el mercado de fichajes sin dar nombres.

"Le tengo que decir a los aficionados, como el club al que represento, que el Real Madrid quiere transmitir a su afición que siempre piensa en hacer las cosas bien y en mejorar. En la historia se ha ganado muchísimo, todos los que han pasado por aquí y la historia del Real Madrid siempre va a crecer y obliga a hacer las cosas mejores", añadió.

Reivindicó además, tras una Champions League repleta de sorpresas, el valor que tienen las cuatro ganadas por su equipo en las cinco últimas ediciones.

''El próximo año nosotros vamos a tener muchas ilusiones para volver a ganar muchas cosas'', dice el francés.

"Nadie nos va a quitar lo que hemos hecho en la Champions, nadie. Y añado que es muy difícil, es una competición impresionante porque puede pasar de todo y lo vivimos ganándola con muchas dificultades. Por eso valoramos mucho las cuatro que hemos ganado", dijo.

"Todos los títulos son importantes, es muy difícil ganar la Champions y nosotros lo sabemos. Lo que hicimos fue impresionante. Es especial. Pero ha sido muy complicado, más viendo cómo ha sido este año. Es una competición especial, muy difícil de ganar y la valoramos mucho", añadió.

A su mensaje de ilusión a la afición del Real Madrid, le añadió Zidane una promesa de entrega máxima para volver a conquistar títulos tras una campaña sin grandes logros. "El próximo año nosotros vamos a tener muchas ilusiones para volver a ganar muchas cosas, por encima de ganar meteremos mucho en el trabajo para que estén otra vez orgullosos de su equipo".

En cuanto a nombres, Zidane esquivó cualquier pregunta sobre Gareth Bale. "No quiero contestar porque yo soy entrenador del Madrid. Yo pienso en el partido de mañana y en jugar bien. Es lo que me preocupa".

Y no reveló si ya ha comunicado al extremo galés que no cuenta con él la próxima temporada. "No voy a decir nada de conversaciones privadas, se quedan en el vestuario. Es lo que me toca hacer con todos los jugadores, los que se quedan y los que se tienen que ir".

Respecto al penúltimo partido del curso, la visita a Anoeta, aseguró que viajan con "sensaciones buenas" y espera un partido vistoso. "La Real es un equipo al que le gusta jugar y va a ser un buen partido. Su motivación va a ser muy alta".

OF