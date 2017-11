El futuro de Jalisco, en sus raquetas

Aunque apenas cuentan con 12 y 14 años, respectivamente, las tapatías Viviana Gómez y Ana Paula Chávez pueden jactarse de estar entre las mejores tenistas del país en sus categorías. Ambas han tenido un 2017 dorado y pese a que aún falta mucho camino por recorrer, las dos tapatías se ilusionan con llegar a posicionarse algún día entre la élite del tenis mundial.

Dentro de las instalaciones del Complejo Metropolitano de Tenis en Zapopan, ambas tenistas sueñan con cumplir sus objetivos muy a pesar de los sacrificios que esto conlleve. Así lo señaló Ana Paula Chávez.

“Mi meta es ganar torneos ITF. Sé que es paso a paso, tengo que prepararme. Pretendo y quiero ser una tenista profesional. La verdad en México muchos tienen bastante talento, pero a final de cuentas se pierden”.

“Yo la verdad sí quiero sacrificar lo que sea necesario por lograr mi sueño, lo tengo muy claro. No me importan los sacrificios, yo quiero ser una tenista profesional. Ya he dejado de lado muchas cosas y pretendo seguir haciéndolo si es necesario”, compartió la tenista.

A sus 14 años, Ana Paula ya ha competido en el extranjero. Además, en cuestión de Olimpiada Nacional, la jalisciense ya sabe lo que significa colgarse una medalla de oro. Ahora, una vez cerrado su año competitivo, Chávez espera que el próximo año pueda sumar otro evento internacional como el Orange Bowl.

Por su parte, Viviana Gómez destacó que este ha sido el mejor año de su joven carrera, misma que inició a la edad de cuatro años gracias a que su madre también practicaba esta disciplina.

“He ganado muchos torneos este año. Gané en San Luis y Monterrey el Grand Slam. También gané el Masters de Pachuca y el Rafa Nadal de San Luis. Tengo desde los cuatro años practicando este deporte y la verdad es que este año ha sido el mejor en lo personal".

“Mi mamá practicaba este deporte y de ahí nació el gusto. Sin embargo, con el tiempo le he tomado más cariño a esto”, finalizó la tenista de 12 años.

Palmarés de Ana Paula Chávez

1. Grand Slam SLP: tercer lugar.

2. Grand Slam MTY: finalista.

3. Torneo León GTO: campeona.

4. Grand Slam QRO: finalista.

5. Grand Slam Jalisco: tercer lugar.

6. Master de Chiapas: campeona.

7. Olimpiada Nacional 2017: oro en dobles, plata en singles y plata en mixtos.

8. Selección Nacional: tercer lugar por equipos Premundial en Campeche.

Palmarés de Viviana Gómez

1. Torneo Estatal Jalisco: campeona.

2. Torneo Seccional León GTO: campeona.

3. Torneo Grand Slam SLP: campeona.

4. Torneo Grand Slam MTY: Campeona.

5. Torneo 500 Mazatlán: Campeona.

6. Masters Pachuca: campeona.

7. Torneo 500 Rafa Nadal GDL: finalista.

8. Torneo 500 Rafa Nadal SLP: campeona.

9. Torneo Grand Slam QRO: tercer lugar.