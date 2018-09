El futbol fue justo con Chivas: Cardozo

Para José Saturnino Cardozo, técnico de Chivas, el futbol fue justo con el Rebaño, permitiendo que Raúl Gudiño atajara un penalti en tiempo de reposición ante América.

"Casi se nos escapa un partido que teníamos asegurado un puntito, aunque no fue eso a lo que venimos", dijo Cardozo en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Por fin el futbol fue justo con mi equipo, me parece que iba a ser muy injusto que cualquiera de los dos equipos ganara, la propuesta de los dos equipos fue muy interesante", dijo Cardozo.

El portero Gudiño fue el héroe de Chivas, en un empate sufrido, que para Cardozo tiene un mérito que no es apreciado."Hay que ver el rival que tenemos enfrente; ustedes son muy injustos con este equipo. No me vas a decir que América fue mejor que nosotros".

