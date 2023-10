“El equipo va en crecimiento”: César Huerta

Con un proceso relativamente nuevo, Lozano ha podido construir un equipo unido y sólido que va en ascenso, así lo mencionó César Huerta, el hombre que entró de cambio en el partido ante Ghana y que dio una asistencia a Antuna para poder abrir el marcador.

“El equipo se vio sólido y va en crecimiento, es un equipo en formación y estamos adaptándonos, entendiendo de la mejor manera las situaciones que nos pide Jimmy”, confesó el delantero.

A pesar de que el rival de enfrente no fue nada sencillo de enfrentar, Huerta reveló lo que Lozano les indicó para poder superarlo, además de asegurar que ya se prepara para medirse ante Alemania. También aprovechó para mencionar el gran nivel que ha tomado en los últimos partidos que le han permitido ser considerado como uno de los mejores delanteros actualmente y que ya se prepara para medirse ante Alemania.

“Las principales indicaciones que Jimmy me dio es que cuando la agarre vaya para adelante y ganar las espaldas. Hoy el partido se prestaba mucho para cuando la recuperaba, aparte traemos jugadores con muy buen pie, entonces cuando ellos lo tienen, yo ya estoy viendo los espacios que puedo aprovechar”, agregó César.

“Yo todo se lo amerito al trabajo, he venido trabajando y eso me ha permitido estar en gran nivel. Desde chico me han cerrado las puertas en muchos lados y eso me ha permitido ser muy fuerte y luchar por mis sueños. Aparte se junta la confianza y cuando se junta oportunidad y trabajo, también surge la suerte. Voy paso a paso, mañana me levanto pensando ya en el partido del martes contra Alemania, que es el más importante”, concluyó Huerta.

