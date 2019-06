El descenso no asusta a Chivas, pagan y listo: "Lupillo" Castañeda

Mencionar la palabra "descenso" antaño, asustaba, ponía a todos a temblar. Con el paso del tiempo, esto ha cambiado mucho y resulta hasta cierto punto divertido, porque los equipos hacen como que se preocupan pero la realidad es que les sale más barato irse al descenso para limpiar su cociente que reforzarse pagando millones de dólares por equis jugadores, así lo precisó José Guadalupe Castañeda.

El ex jugador de Chivas aseguró que la Federación Mexicana de Futbol encontró en el descenso un pretexto ideal para seguir recolectando dinero y llenar las arcas, porque aquel conjunto que descienda, paga y listo, con una cifra que los dueños de equipos tienen en una caja chica para gastos sin importancia.

“Los empates a Chivas no le servirán de mucho, los triunfos obligan. El descenso no es algo que asuste, porque con cinco millones de dólares, que es más o menos lo que sale no descender pagando, es lo que traen los dueños en el cenicero del carro para darle a los limpiavidrios. Eso del descenso es una m..., inventada completamente. Es triste y por eso el futbol mexicano no será campeón del mundo en mucho tiempo, ya que hay muchos manejos turbios, inadecuados. Mal manejo de situaciones y es lo que hace que el futbol mexicano no vaya tan bien como creen”.

"Hay que ver si Tomás Boy es el indicado para Chivas, porque de cuatro partidos ganó uno".

No sabe a ciencia cierta “Lupillo” si el “Jefe” Tomás Boy es el adecuado para dirigir a Chivas porque mucho dependerá de los refuerzos que le lleven, ya que si no tiene plantilla como la ha pedido el entrenador, se podrían venir excusas en caso de que el equipo no marche como pretenden.

“Realmente hay que ver si Tomás Boy es el indicado para Chivas, porque de cuatro partidos ganó uno. Él puede argumentar que no está la gente que necesita, siendo así, le daremos el beneficio de la duda, pero solamente podría decir que se va a ir al descenso o será campeón. Mis palabras no son tan importantes, lo que marca la pauta son los entrenamientos, porque con un triunfo, se irá alejando del problema de cociente”.

Pide no engañar a la afición

“Lupillo” puntualizó que la directiva se ha ido equivocando una y otra vez porque en vez de reforzar, se han dedicado a debilitar la plantilla vendiendo jugadores.

“Chivas tiene a la afición más amplia en el futbol mexicano y no se le puede engañar".

“Chivas tiene a la afición más amplia en el futbol mexicano y no se le puede engañar, porque la afición debe sentirse orgullosa de Chivas. Es por el bien de la institución que debe salir del descenso, no por el bien del futbol mexicano, sino del club porque igual desciende y en el otro año está de regreso. Es importante que Chivas trabaje muy bien, que se refuerce con lo que el técnico pide y si se refuerzan, con los jugadores que quiere el técnico, entonces nadie más tendrá la culpa más que él (Tomás Boy). Chivas debe ser profesional y ganar”.

"Chivas debe ser profesional y ganar”.

El margen de error para el Guadalajara es mínimo, cada partido jugarán una final en busca de aumentar su cociente para salir de la quema, ya que los empates de poco o nada le ayudan, desde su óptica.

“Chivas necesita ganar, si no le traen la gente a Tomás Boy que él quiere y comienza a perder, dirá que por eso no está ganando, porque no tiene a la gente adecuada. Si no le llevan lo que pretende, si no está conforme con lo que hay en Chivas, no debería seguir porque le echarán la culpa y si arranca el torneo, que sea trabajando con lo que tiene. Si arranca y a medio torneo dice que no tiene el equipo que necesita, mejor que no inicie”.

