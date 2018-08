El US Open inicia con la sorpresiva eliminación de Simona Halep

La estonia Kaia Kanepi dio la primera gran sorpresa del Abierto de Estados Unidos 2018, al dejar en el camino ayer en la primera ronda a la rumana Simona Halep, número uno de la WTA y máxima favorita al título.

Kanepi, 44 del ranking mundial, pasó por encima de su contrincante, que venía de ganar en Roland Garros su primer Grand Slam y de coronarse también en Montreal hace unas semanas, al superarla en sets corridos por parciales de 6-2 y 6-4 en apenas una hora y cuarto de juego.

“Hoy pensaba que ya había batido una vez a una número uno y que podía ser la segunda vez”, dijo emocionada la vencedora al final de la contienda.

“(La clave fue) ser agresiva todo el rato”, agregó.

Y es que esa mayor potencia de la estonia desquició a Halep desde los primeros compases. Kanepi, cuartofinalista la temporada pasada, no tuvo piedad y le rompió el servicio en el tercer juego para ponerse 2-1. Defendió a continuación su saque y cerró el primer set en 28 minutos con un contundente 6-2.

“Hoy (ayer) no fue mi día. No me sentí fuerte en la pista. Ella mereció la victoria porque jugó mejor que yo”, señaló, por su parte, la rumana.

La estonia había firmado 13 “winners”, por sólo seis de Halep, y había capitalizado los dos puntos de “break” con los que había contado para finiquitar la primera manga con absoluta autoridad.

El público vitoreó a Halep, intentando despertarla de su letargo... pero no funcionó.

Kanepi le quebró el saque y ganó también los dos siguientes para sellar un 3-0 de inicio que parecía definitivo. Aunque las campeonas nunca bajan los brazos. Halep se rehizo, logró su primer “break” y se acercó con un momentáneo 3-2 que hacía presagiar que aún iban a vivirse muchas emociones en el nuevo Louis Armstrong Stadium.

La rumana batalló, logró incluso ponerse 4-4 y 40-15 a favor, pero era el día de la estonia. Kanepi siguió golpeando mucho más profundo que su rival, llevó el juego al “deuce” y ahí lo ganó con una dejada magistral.

En otros resultados del primer día de actividad del torneo, la española Garbiñe Muguruza tuvo una contundente victoria ante la china Zhang Shuai, con marcador final de 6-3 y 6-0.

Por su parte, al estadounidense Serena Williams aplastó a la polaca Magda Linette por 6-4 y 6-0, mientras que su hermana, Venus, ganó el duelo de las excampeonas al imponerse por 6-3, 5-7 y 6-3 a la rusa Svetlana Kuznetsova.

La defensora del título, Sloane Stephens (tercera cabeza de serie) doblegó 6-1 y 7-5 a la rusa Evgeniya Rodina.

Nadal y Del Potro, a segunda ronda

Nadal se impuso en el primer set por 6-3, y cuando iba abajo 4-3 en el segundo, Ferrer no pudo seguir. EFE/R. Stubblebine

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, tuvo un debut tranquilo en el Abierto de Estados Unidos, después de que su rival en la primera ronda, su compatriota David Ferrer, se retirara por lesión.

Nadal se impuso en el primer set por 6-3, y cuando iba abajo 4-3 en el segundo, Ferrer no pudo seguir, por lo que el número uno del mundo y máximo favorito al título selló su pase a la segunda ronda.

Por su parte, el argentino Juan Martín del Potro también sorteó sin mayores problemas la primera ronda al superar en sets corridos al estadounidense Donald Young, por parciales de 6-0, 6-3 y 6-4.

Ausente durante casi todo el último año por una cirugía en la cadera, Andy Murray cantó victoria en su regreso a un Grand Slam al superar por 6-7 (5), 6-3, 7-5 y 6-3 al australiano James Duckworth.

Otro que volvió fue el suizo Stan Wawrinka, campeón del US Open en 2016, quien se impuso 6-3, 6-2 y 7-5 sobre Grigor Dimitrov. Agencias